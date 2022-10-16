Azerbaycan - Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı



Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin üç yıldır başarıyla gerçekleştirdiği projeler dikkat çekiyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Türkiye-Azerbaycan Ticari, Sınai ve Turizm İşbirliği Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde geniş katılımlı bir konferans düzenlendi.

Gazeteci – Yazar ve aynı zamanda proje Koordinatörü olan Alptekin Cevherli Moderatörlüğü’ndeki konferansa; AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Elçibey Vakfı Başkanı Agil Samedbeyli, Kocaeli Kültür ve Turizm E. İl Müdürü Adnan Zamburkan, İSBAM (İçtimai-Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi) Başkanı Samir Adıgözelli ve Turizm Derneği Başkanı Gazeteci Soner Kılıç konuşmacı olarak iştirak ettiler.

CEVHERLİ, DÜNYANIN MÜREFFEH BÖLGESİ

Bartın’daki maden kazasında vefat eden 41 madenci ile Türkiye ve Azerbaycan topraklarının savunmasında şehit düşen kahraman askerler için saygı duruşu ve ardından İstiklâl Marşı ile başlayan Konferans’ın açılış konuşmasını Proje Koordinatörü Alptekin Cevherli yaptı. Cevherli, aslında bir millet 8 devletten oluşan Türk Dünyası’nın sunduğu imkânlar değerlendirildiğinde dünyanın en müreffeh bölgesi olunacağını ifade ederek, ‘bu konferansta bu 8 kardeşten, 2’sini inceleyeceğiz’ dedi.



İKİ ÜLKENİN POTANSİYELİ YÜKSEK

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar ise açılış konuşmasında, derneğin Türkiye- Azerbaycan dostluğunun oluşmasında gerçekleştirmiş olduğu önemli işlevden ve bu konuda ilk olduğundan bahsederek iki ülke ilişkileri açısından çok mühim vazifeleri yerine getirdiğinden bahsetti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ticaret hacminden ayrıntılı olarak rakamlarla bahsetti. Ve potansiyelin çok daha yüksek olduğunu bunun hızla hak ettiği seviyeye çıkarılması için çalıştığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk de konuşmasında Türk Dünyas’nın oluşmasından rahatsız olan ABD, Rusya, İngiltere gibi devletlerin Ermenistan ve İran gibi yapay ülkeleri kurdurarak Türk Devletleri’nin arasını böldüğünü ifade etti.

Kocaeli Kültür ve Turizm E. İl Müdürü Adnan Zamburkan görsellerle destekli sunumunda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki turizm hacminden bahsetti ve Azerbaycan’n turistik bölgelerinden çeşitli örnekler sundu.

TURAN’A GİDEN YOL...

İSBAM (İçtimai-Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi) Başkanı Samir Adıgözelli ise konuşmasında özetle, Türk Dünyası’nn gerek stratejik konumu ve gerekse ham madde ve enerji imkânları açısından dünyanın en zengin coğrafyasına sahip olduğunu belirterek, birlikte hareket edilmesi halinde ticaret ve sanayi alanında dünya çapında çok büyük başarılar elde edilebileceğinden örnekler verdi.

Elçibey Vakfı Başkanı Agil Samedbeyli ise konuşmasında Turan’a giden yolun zenginlik, özgürlük ve demokrasiden geçtiğini vurgulayarak, ticari ilişkilerin artırılabilmesi sadece petrol alış verişi ile olmaz. Bugün Azerbaycan’da Türkiye’den giden bir mamule % 40 gümrük vergisi konulmaktadır. Oysa Rusya Federasyonu’ndan gelen ürünler neredeyse sıfır gümrük ile Azerbaycan marketlerinin raflarını doldurmaktadır. Bu nedenle her iki ülke arasındaki gümrük vergilerinin de kaldırılması kardeşliğin gereğidir dedi.

DÜNDAR, KONFERANS BİLDİRİLERİ BASILACAK

Konferansın sonunda basına bir değerlendirme yapan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, “İçişleri Bakanlığımız ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz arasında protokol ile imzalanan 3 yıldaki 3’üncü projemize 15 Ekim'de start verilerek proje kapsamında Türkiye- Azerbaycan arasında Ticari, Sınayi ve Turizm İşbirliğinin Geliştirilmesi Konferansımızda, dalında donanımlı konuşmacılarımızın paylaştığı bilgileri en kısa zamanda Konferans Bildirim Kitabını yayınlayıp parasız dağıtımını yapacağız.

Ayrıca televizyonlar ve sosyal medya başta olmak üzere her türlü iletişim araçları ile bu bilgiler paylaşılacaktır.

Çok önemli bilgileri burada şimdilik paylaşma imkanımız yoktur.

KOCAELİ; yıllardır Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ve dostluğu için unutulmayacak hizmetleri gerçekleştirdiğimiz bir merkezi olduğunu herkes biliyor ve takdir ediyor.

Nitekim; Azerbaycan'lı kardeşlerimizin talebi olarak giriş için ‘Teşekkürler Kocaeli’ diye başlık yazıldı.

Konuşmacılarımız olan, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker'e, Büyükşehir Belediye Koordinatörü Sayın Abdullah Köktürk'e, Elçibey Vakfı Başkanı Sayın Agil Samedbeyli'ye, Kültür ve Turizm E. İl Müdürü Sayın Adnan Zamburkan'a, İSBAM (İçtimai-Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi) Başkanı Sayın Samir Adıgözelli'ye, Turizm Derneği Başkanı, Gazeteci Sayın Soner Kılıç'a ve konuşma metnini gönderip acil durum nedeni ile katılamayanlara; tatil günü ve şiddetli yağmur olmasına rağmen katılıp destek veren çok değerli katılımcı dostlarımızın her birine ve Kocaeli Valiliği Dernekler İl Müdiresi Sayın Hatice Özel Hanım’a teşekkür ediyoruz” dedi.

