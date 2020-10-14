

Azerbaycan'da son durum | 8 köy daha işgalden kurtarıldı



Karabağ'da Ermeni işgalina karşı sürdürülen harekatta son durum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.



Ermeni çeteler ile Erivan'a bağlı askerler tarafından işgal altında tutulan topraklar birer birer kurtarılıyor. Toplam kurtarılan yerleşim birimi sayısı 50'yi bulurken, bugün 8 köyün daha Azerbaycan askerlerinin denetimine girdiği açıklandı. Bu arada Rus yapımı bir füze sistemi, Azerbaycan'a ateşlenmek üzereyken SİHA'lar tarafından imha edildi. Bugün Türk TV kanalları ile Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev, "Kahraman Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köylerini ve Hocavend bölgesinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tagaser köylerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Ermeni saldırılarının ardından Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, "Kahraman Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köylerini ve Hocavend bölgesinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tagaser köylerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.