Bağdat'ta teröristler yoksullar pazarını vurdu, 40 ölü var





Irak güne bombalı saldırı ile uyandı. Bağdat'ta Operasyonlar Komutanlığı yakınlarında her gün kurulan ve daha çok yoksul dar gelirlilerin gittiği meydan pazarında meydana gelen çifte bombalı saldırıda ölü sayısı 40'a yükseldi.

Gelen ilk bilgilere göre terörist saldırı sırasında iki ayrı patlama oldu.

Çifte patlama ilk belirlemelere göre, 12 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Daha sonra ölü sayısı 40, yaralı sayısı ise 100 olarak duyuruldu.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandığı bildirildi. ,

Yerel yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Vahşi saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü DEAŞ halen Irak'ın bazı şehirlerinde etkinliğini sürdürüyor.