Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Banka hesabına yanlışlıkla 37 milyon dolar geldi

Cep telefonundan banka hesabını kontrol ettiğinde şaşkına dönen genç kadının mutluluğu kısa sürde, hesabına gelen 37 milyon doları iade etti.

17 Aralık 2019 Salı 18:31
Banka hesabına yanlışlıkla 37 milyon dolar geldi

Banka hesabına yanlışlıkla 37 milyon dolar geldi


Bir ayakkabı mağazasında çalışan Amerikalı genç kızın hesabına gelen 37 milyon dolarlık mutluluğu kısa sürde. Bankada yapılan bir işlem hatası yüzünden bir gününü dolar milyoneri olarak geçiren Ruth Balloon adlı genç kızın macerası ABD basınında geniş yankı buldu. 


ABD Teksas'ta yaşayan bir kadın, iş çıkışı kontrol ettiği banka hesabındaki rakamı görünce gözlerine inanamadı. Bir ayakkabı mağazasında çalışan ve güzel bir iş günü geçiren Ruth Balloon, akşam saatlerinde baktığı banka hesabında 37 milyon dolar gördü.

"Birisinin bize Noel hediyesi olarak bu parayı hediye etmiş olmasını umdum" diyen Dallaslı kadın, nefes almakta zorlandığını söyledi. Genç kadın hemen kocasını aradı, çift daha sonra bankayla irtibata geçti. LegacyTexas Bank, hesaptaki paranın doğru olduğunu ancak kayıt hatası olduğunu aktardı.

BANKA ÖZÜR DİLEDİ

Müşterilerinden özür dileyen LegacyTexas Bank, daha sonra 37 milyon doları hesaptan geri çekti. Ruth Balloon, "Milyonerdim, cep telefonu ekranının görüntüsünü aldım. Gerçek bir hikayeydi" diyor.

PARAYLA YAPACAKLARINI BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Paranın gerçek olması halinde yapacaklarını ise şöyle sıralıyor: Yüzde 10'unu vergi olarak ödeyecektim, bir kısmıyla bağış yapardım ve geri kalanla da emlak yatırımına girişirdim."

BİRÇOK KANAL KADINLA RÖPORTAJ YAPTI

Bankanın resmi açıklamasında ise, hatanın manuel olarak işlem yapılmasından kaynaklandığı belirtildi. Olayın ortaya çıkmasıyla birçok Amerikan televizyonu, Dallas'ta mütevazı bir hayat süren Ruth Balloon'la röportajlar yaptı.

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:35
Anahtar Kelimeler:
Banka HesabıHavaleYanlış HavaleLegacyTexas Bank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu
Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu
Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!
Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!
İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı
İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı
Alman devlet televizyonu ARD'den tarihi küstahlık
Alman devlet televizyonu ARD'den tarihi küstahlık
100 ton altın 80 yıl sonra geri getirildi
100 ton altın 80 yıl sonra geri getirildi
Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı
Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı
Temiz havayı tezgaha koydular, 15 dakikası 24 TL 
Temiz havayı tezgaha koydular, 15 dakikası 24 TL 
Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak
Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim