Bayraktar SİHA, ilk kez deniz hedefini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı ülkenin güney ve batı kesimlerinde devam ederken, Kiev, Karadeniz'de Rus Donanması'na ait iki devriye botunun batırıldığını duyurdu. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus devriye botlarının Bayraktar SİHA ile batırıldığını açıkladı. Bu açıklama ile gözler Türk yapımı insansız hava araçlarına çevrilirken, ilk kez bir SİHA'nın deniz savaşında etkili şekilde rol alması kayıtlara geçti.

Nokta atışı operasyonun görüntüsünü Ukrayna Deniz Kuvvetleri paylaştı. Bayraktar SİHA'sı, Karadeniz'de seyreden 2 Rus devriye botunu vurdu.

Nokta atışı operasyonun görüntüsünü Ukrayna deniz kuvvetleri paylaştı.

Bayraktar SİHA'sı Karadeniz'de seyreden 2 Rus devriye botunu vurdu. Operasyon Yılan Adası yakınlarda düzenlendi. Gelişme kritik önem taşıyor. Çünkü Bayraktar TB2'ler savaş sırasında ilk kez deniz hedefini başarıyla vurdu. Olayla ilgili Rusya'dan henüz açıklama gelmedi.