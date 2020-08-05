

Beyrut kan ağlıyor | Bin 700 kişi kayıp





Lübnan iç savaşının ardından, ülke tarihinin en büyük patlamasına sahne olan Beyrut'ta hayat durdu. Resmi rakamlar ölü sayısının 70'i bulduğunu gösteriyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 69, yaralı sayısını ise 3 bin 600 olarak duyurdu. Ancak patlamanın ardından ulaşılamayan kayıp bin 700 civarında kişinin akibeti bilinmiyor.

Korkunç saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'ın adı bugün ortaya atıldı. DEAŞ katliam saldırısını üstlenirken, iki patlama arasında, limana hızla yaklaşan cismin füze olabileceği iddiaları gündemi değiştirdi.



Güvenlik uzmanları patlama görüntülerini, depolarda tutulan mühimmatın aşırı sıcaktan ısınması sonucu "Kontrolsüz infilak" olarak değerlendirirken, İsrail ve ABD'nin limandaki depolar konusunda Lübnan hükümetini daha önce uyardığı bilgileri sosyal medyada yoğun olarak paylaşılıyor.

Öte yandan ABD yönetimi bugün Lübnan'da bulunan vatandaşlarını zehirli gaz konusunda uyardı ve maske takmadan dışarı çıkmamalarını istedi. Başkan Trump ise patlamanın korkunç bir saldırı olabileceği yorumunu yaptı.

EURONEWS; CAN KAYBI 100'Ü GEÇTİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Kızılhaç'ına göre can kaybı en az 100 olurken yaralı sayısı 4 binin üzerinde. Sağlık bakanlığının son açıklamasına göre ise patlamada en az 78 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Big explosion now in beirut Lebanon. pic.twitter.com/hPZcAA9D1q — Ralph El Hage (@RalphUNICEF) August 4, 2020

Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, depolanan amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Beyrut'ta 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi

Meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

5 Ağustos 2020 / Beyrut

pic.twitter.com/pbbaSwjxTN — 32gunTV (@32gunTV) August 5, 2020

Trump'tan patlamaya 'korkunç saldırı' nitelemesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısına, "ABD, Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor" ifadesini kullandı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi" yanıtını verdi.

Lübnan'da Dürzi lider, hükümeti suçladı

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle hükümeti suçladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Canbolat, "Soruşturmanın sonucunu bekliyoruz ancak bu patlayıcı maddeler kim için buraya getirildi ve neden bu kadar uzun süre bu limanda kaldı." ifadesini kullandı.

Canbolat, açıklamasında "Bu hükümet ile onun yerel ve bölgesel koruyucuları, Lübnanlılar için bir lanet ve uğursuzluktur" değerlendirmesinde bulundu ancak ayrıntı vermedi.

Lübnanlı Milletvekili Mervan Hamade ise, görevinden istifa edeceğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a da istifa çağrısında bulundu.