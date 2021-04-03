Canlı yayında mikrofonu kapan köpek fenomen oldu
Rus MİR 24 kanalı muhabiri Nadezhda Serezhkina canlı yayın sırasında hayatının en tatlı sınavını verdi. Bir köpeğin canlı yayın sırasında mikrofonu kaparak kaçması bütün dünyada izlenme rekorları kırdı.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU MİKROFONU GERİ ALDI
Rus muhabir mikronunu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı. Nadezhda Serezhkina adlı muhabir bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı. Muhabirin mikrofonu köpeğe kaptırdığı anlar yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada defalarca izlendi.