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Canlı yayında mikrofonu kapan köpek fenomen oldu

Sokaktan canlı yayın yapan TV muhabiri Nadezhda Serezhkina, hayatının şokunu yaşadı. Bir köpek tarafından mikrofonu çalınan genç kız uzun uğraşlar sonucu yayına geri döndü..

03 Nisan 2021 Cumartesi 02:13
Canlı yayında mikrofonu kapan köpek fenomen oldu

Canlı yayında mikrofonu kapan köpek fenomen oldu

Rus MİR 24 kanalı muhabiri Nadezhda Serezhkina canlı yayın sırasında hayatının en tatlı sınavını verdi. Bir köpeğin canlı yayın sırasında mikrofonu kaparak kaçması bütün dünyada izlenme rekorları kırdı.

Rusya’da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir Nadezhda Serezhkina canlı yayın bağlantısı sırasında nadir görülebilecek bir olayla adından söz ettirdi. Yüksek bir noktada Moskova’daki hava durumunu ve baharın gelişini anlatan muhabir konuşmasını sürdürdüğü sırada bir köpek muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı. Muhabir ise kaptırdığı mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden uzun bir süre koştu.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU MİKROFONU GERİ ALDI

Rus muhabir mikronunu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı. Nadezhda Serezhkina adlı muhabir bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı. Muhabirin mikrofonu köpeğe kaptırdığı anlar yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada defalarca izlendi.

Son Güncelleme: 03.04.2021 02:24
Anahtar Kelimeler:
KöpekCanlı Yayın
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