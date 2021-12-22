Çeçen diktatör Kadirov çılgına döndü



Rus tankları ve uçakları tarafından yerle bir edilen Grozni'ye terör örgütü ela başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmekle tehdit eden Kadirov, Dudayev Parkı'nın adının değiştirilmesini istedi

Bir yanda bebek katile on binlerce kişinin ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın elabaşı Abdullah Öcalan, diğer yanda, kendini halkının kurtuluşuna adayan ve yüzlerce yıllık Çeçen geleneğinin öncü generali Cevher Dudayev. Çeçen bağımsızlık savaşı sırasında Türk Dünyası'nın saygınlığını kazanan Dudayev'in kazanımları, Moskova yanlısı Kadirov ailesi tarafından ülke genelinde silinmek isterken, Türk halkının sevgisini kazanan bir isim olarak biliniyor. Çok sayıda şehirde adı cadde ve sokaklara, geniş parklarda yaşatılan Cevher Dudayev için Kocaeli'de yapılan bir park, Çeçen diktatör Kadirov'un sert tepkisine neden oldu. Kadirov, Rus uçakları ve tankları ile yerle bir edilen Grozni'ye Abdullah Öcalan'ın heykelini dikilebileceğini söyledi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak tehdit etti.

Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçlayan Kadirov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı skandal açıklamasında, açılan parka misilleme olarak "Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz" dedi.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede şehit olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, haddini aşarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal bir mesaj yayınladı.



KADİROV; TÜRKİYE TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"ÇEÇENİSTAN'A ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak 'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme' tehdidinde bulundu. Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

DUDAYEV TAM BİR TÜRK DOSTUYDU

Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askeri harekata karşı cihat ilan eden ve cephede 21 Nisan 1996'da yapılan saldırıyla şehit olan Dudayev; Türkiye'yi, Türk dünyasının ve İslam aleminin ümit ışığı olarak nitelendirmişti. Dudayev açıklamasında, "Unutulmasın ki, Türkiye hem Türk dünyasının, hem de İslâm aleminin ümit ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem İslâm aleminin, hem de Türk dünyasının karanlığa gömülmesi demektir" demişti.