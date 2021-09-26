Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cengiz | Ankara, Çin'in değil soydaşlarının güvenliği ile ilgilenmeli

Doğu Türkiskan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Başbakanlık Ofisi'nden Başbakan İsmail Cengiz imzasıyla yapılan açıklamada 'Türkiye’nin Doğu Türkistan’daki soydaşları ile ilgilenmesi, en tabii tarihi, milli hakkıdır' denildi.

26 Eylül 2021 Pazar 17:26
Cengiz | Ankara, Çin'in değil soydaşlarının güvenliği ile ilgilenmeli

Sürgündeki Başbakan İsmail Cengiz | Ankara, Çin'in değil soydaşlarının güvenliği ile ilgilenmeli


Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz açıklamasında şunları söyledi; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın BM Oturumunda yapmış olduğu konuşmasında, “Doğu Türkistan”ın adını almadan “Çin’in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklindeki sözleri, Doğu Türkistan halkını mutlu kılmıştır. İlk defa BM’lerde Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili sorunlar hem Amerika lideri Biden hem de Türkiye lideri Erdoğan tarafından dile getirilmiştir ve bu bağımsızlık mücadelemizde önemli bir aşama olarak tarihe geçecektir.
Türkiye dahil, BM üyesi bütün ülkelerin resmi söylemlerinde, Çin’in toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gayet diplomatik ve gayet normal bir söylemdir. Ancak bu saygının sürekli ifade ediliyor olması doğru bir yaklaşım değildir. Çin’in toprak bütünlüğü ifadesi zikretmeden de, “Bölgedeki Uygur Türklerinin temel haklarının korunmasını” talep edebilirsiniz.


Ayrıca ABD lideri Biden’ın BM’deki konuşmasında bölgedeki sorunlardan bahsederken “Sincan” ismini zikretmesi de eleştirilmesi gereken bir söylemdir. Çünkü “Sincan” tabirinin kullanılması, Çin’in mevcut statüsünü itiraf etme anlamını taşımaktadır. Eğer “Doğu Türkistan” tabirinin kullanılması da diplomatik olarak sıkıntı yaratacaksa bölgedeki olayları “Uygur Özerk Bölgesi” olarak da isimlendirmek mümkündür.

Türkiye Cumhurbaşkanı “Uygur Türklerinin temel haklarının korunması gerektiğinden” söz ederken, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ise “Çin’in güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir” ifadesi doğru bir söylem değildir. Burada “..eğer Çin’in güvenliği söz konusuysa, Çin, kendi güvenliği için her türlü önlemi almak durumundadır. Yani güvenliğini tehdit eden Uygurlara yönelik her türlü tedbirlerin alınması gayet tabiidir” anlamında bu ifadenin zikredildiğini söyleyebilirim.
Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini geliştirmesi elbette normaldir. Normal olmayan bu ilişkilerde, soydaşlarımızın hak ve hukuklarının zikredilmiyor olmasıdır. Uygurların, Türkiye ile Çin arasında köprü vazifesi olarak kullanılmasını ve temel haklarının korunmasını talep etmek ilişkilere zarar vermez, aksine ilişkilerin güçlenmesine vesile olur. 25-27/09.2021


 

Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistanİsmail Cengiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Eylül Saldırıları | 20 yıldır bitmeyen savaş
11 Eylül Saldırıları | 20 yıldır bitmeyen savaş
Rusya binlerce dolar maaşla bu ustaları arıyor
Rusya binlerce dolar maaşla bu ustaları arıyor
Kabil'de en uzun gece | Bombalar peş peşe patlıyor
Kabil'de en uzun gece | Bombalar peş peşe patlıyor
TikTok videosu çeken genç kadını 400 erkek taciz etti
TikTok videosu çeken genç kadını 400 erkek taciz etti
Kabil'de bombalı saldırı | 60 ölü var, saldırının hedefi ABD askerleri
Kabil'de bombalı saldırı | 60 ölü var, saldırının hedefi ABD askerleri
Kabil'de Ukrayna uçağı çalındı
Kabil'de Ukrayna uçağı çalındı
ABD BionTech aşısına tam onay verdi
ABD BionTech aşısına tam onay verdi
Afgan kadın sinemacı Karimi Türkiye'ye teşekkür etti
Afgan kadın sinemacı Karimi Türkiye'ye teşekkür etti
Özbekistan, Afganistan'dan kaçan 3 askeri uçağı vurdu
Özbekistan, Afganistan'dan kaçan 3 askeri uçağı vurdu
Taliban'dan kaçış | Havalanan uçaktan aşağı düştüler
Taliban'dan kaçış | Havalanan uçaktan aşağı düştüler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim