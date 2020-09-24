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Çin, İkamet İzni Olan Yabancılara Kapılarını Tekrar Açtı

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın memnuniyetle karşıladıklarını belirten Karslı, çok sayıda Türk'ün Çin'e dönmek için bu haberi beklediklerini belirtti.

24 Eylül 2020 Perşembe 12:34
Çin, İkamet İzni Olan Yabancılara Kapılarını Tekrar Açtı

Çin, İkamet İzni Olan Yabancılara Kapılarını Tekrar Açtı

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamada ikamet izni olan yabancıların tekrar vize almalarına gerek olmadan Çin'e dönebileceklerini belirtti. Ligarba Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Karslı açıklamalarda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın memnuniyetle karşıladıklarını belirten Karslı, çok sayıda Türk'ün Çin'e dönmek için bu haberi beklediklerini belirtti.


Açıklamada dikkat edilmesi gereken konular neler;

Açıklamaya göre, oturum vizesi olan kişiler, vize karnaval Çin'e gidebileceklerdir. Oturum vizesi bitmiş olanlar ise “Çalışma izin kartı” ile yeniden vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Karslı ayrıca, “Oturum vizesi” ve “Çalışma izin kartının” farklı konular olduğunun altını çizdi. Oturum izni pasaport üzerine yapıştırılmaktadır, dedi. Geçerli çalışma izin kartı ile Çin'e giriş yapılamaz. Çalışma izni geçerliliği olup, oturum vizesi olmayanlar ise vizelerini yenilemek için başvurmaları gerekmektedir, dedi.

Karslı, 28 Eylül 2020 tarihi itibariyle tam oturum vizesi açık yapılacak giriş girişleri kabul edeceğinden oturum vizesi süresinin bu tarihi de kapsaması dile getirdi.


Pandemi Kuralları Geçerli; Açıklamanın önemli bölümlerinden biri olan pandemi kuralları hakkında da bilgi veren Karslı, Çin devletinin koyduğu ve koyabileceği pandemi kurallarına Çin'e dönen tüm yabancıların bir şekilde uyma zorunluluğunun olduğunu belirtti.

Çin Eğitim Alanların Durumu; Başlıklı eğitim alan öğrencilerimiz, sabırsızlıkla Çin'e devam eğitimlerine devam etmek istiyorlar, dedi. Ancak bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadığını belirten Karslı, öğrendiklerini öğrenmek de müjdeli öğrenmek istediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinVize
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