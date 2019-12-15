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Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Genç çift çok sayıda davetlinin önünde hayatlarının en mutlu gününü kutlarken, çılgına dönen damatın ortalığı karıştırması sosyal medyayı salladı

15 Aralık 2019 Pazar 08:40
Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!


Kıskançlık krizine giren damadın çılgın davranışları, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şu sıralar sosyal medyada herkes Gürcistan'da yapıldığı öne sürülen bu düğünü konuşuyor. Zira sinir krizi geçiren damat düğünde adeta terör estirdi. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Gürcistan'da meydana geldiği iddia edilen olayda genç damadın sinir krizine girme nedeni olarak fotoğrafçının, geline aşırı ilgi göstermesi öne sürülüyor.

Kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilen damadın fırlattığı cam şişeyle küçük bir çocuğun ayağını kırdığı anlar görüntülere yansıyor.

Düğün pastasının bulunduğu sehpayı tekmelemeye başlayan genç damadı, düğüne katılan yakınları durdurmaya çalışıyor.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarda damadın psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, "Bu evliliğin sonu cinayet, umarım evlenmemişlerdir" yorumlarında bulundular.

Son Güncelleme: 15.12.2019 08:43
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DamatDüğünDamat çıldırdı
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