DEAŞ'li katiller Türkiye'yi tehdit etti



Türk düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud krallığının finanse ettiği, kanlı terör örgütü DEAŞ yeniden hortladı. Ortaya çıktığı ülkelerde kaos yaratan kanlı eylemlere imza atan, gittiği her ülkeye Amerikalı askerlere teslim eden DEAŞ'in hedefinde bu kez Türkiye var. Türkiye'yi tehdit eden vahşi terör örgütü DEAŞ'in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyor. Suriye'de terör örgütü PKK'nın kontrolünde Amerikan güçleri tarafından kamyonlara bindirilerek götürülen DEAŞ üyesi teröristlerin ABD'nin hedefindeki ülkelerde kanlı saldırılar hazırlığında olduğu yolunda İngiliz gazetelerinde haberler çıkmıştı. Suriye'de Dera, Ceddal, Lubbeyn, Harran, Bursa Harir, Melihat Atraş, Nahita, Rakim gibi yerleri PKK ve ABD'ye savaşmadan teslim eden DEAŞ'in ağır silahlarını koruduğu bildiriliyor.



Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye "Vilayeti” hücresi ilk videosunu yayımladı. Tekrar sahneye sokulmak istenen terör örgütü ilk videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etti. Habertürk Yazarı Çetiner Çetin'in haberine göre, DEAŞ'ın sözde Türkiye "Vilayeti" hücresi ilk videosunu yayımladı. Tekrar sahneye sokulmak istenen terör örgütü ilk videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Beş dakika uzunluğundaki bu video, 11 Temmuz Perşembe günü sabaha karşı örgütün sözcüsü olarak bilinen "Nashir News" dijital platformu üzerinden yayımlandı.

ERDOĞAN'I HEDEFE KOYDULAR

Görüntülerde, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlılık yemini eden yüzü maskeli ve eli silahlı kişiler görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden sözcü, "Allah inancı tüm dünyaya hükmedene kadar" sözde mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerdeki teröristlerin Türkçeyi aksanlı konuşmaları, bu şahısların Kürt veya Arap kökenli olduğuna işaret ederken güvenlik uzmanlarının incelemelerini başlattığı belirtildi.

SÖZDE DEVLETİN SÖZDE RAPORLARI

DEAŞ lideri el Bağdadi'nin geçtiğimiz nisan ayında yayımlandığı propaganda videosu terörist milislerin Türkiye'deki faaliyetlerini genişletebileceğine işaret ediyordu. Videonun sonunda, yardımcıları, sözcüye sözde İslam devletinin sözde vilayetlerinden gelen "aylık raporlar" olduğu düşünülen birçok klasör teslim ediyordu. Klasörlerden biri de Türkiye dosyasıydı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TİYATROSU

Terör örgütü DEAŞ'in Rakka'dan elini kolunu sallaya sallaya çıkmasının ardından, ABD yönetimi sert dille eleştirilmişti. Deyrizor ve Rakka'da teslim olan teröristlerin, Amerikan askeri helikopterleri ile Ömer bölgesindeki işgal altındaki petrol tesislerine getirildiği Ocak ayında ortaya çıkmıştı.