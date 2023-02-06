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Depremi 48 saat önceden haber veren kahin

Türkiye'nin büyük bölümünde hissedilen, 10 ilde yıkım ve can kayıplarına neden olan depremi 48 saat önceden bilen Frank Hoogerbeets, 'Kalbim Türk halkıyla birlikte' dedi

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:32
Depremi 48 saat önceden haber veren kahin

Depremi 48 saat önceden haber veren kahin


Türkiye'yi yasa boğan ve çok sayıda bölge ülkesinde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem tüm dünyada yankı uyandırdı. Türkiye'ye yönelik uluslararası yardım çağrıları yapılırken 'Deprem kahini' diye bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Türkiye, bugün sabaha karşı Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından, ‘deprem kahini’ olarak bilinen Hollandalı Frank Hoogerbeets’in 3 Şubat günü yaptığı paylaşım sosyal medyada konu oldu.


Hoogerbeets'in, o tarihte “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandığı görüldü.

Hoogerberts'in tahminini gösteren paylaşım, depremin ardından en çok konuşulan konular arasına girdi.

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, depremin ardından paylaştığı iletisinde de şu ifadelere yer verdi:


"Kalbim Türkiye'de meydana gelen büyük depremden etkilenen insanlarla birlikte. Daha önce de belirttiğim gibi, 115 ve 526 yıllarında olduğu gibi, bu bölgede er ya da geç bu tür depremler yaşanacaktı. Bu depremlerden önce her zaman kritik gezegen geometrileri gelir, tıpkı 4-5 Şubat'ta yaşadığımız gibi..."

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