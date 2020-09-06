Dezenfektan alev aldı, dehşeti yaşadı
Covid-19'a karşı en etkili mücadele aracı olarak hayatımıza giren dezenfektanların yanıcı özelliği bir kadını ölümün eşiğine getirdi. ABD'de bir kadın el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yakınca dehşeti yaşadı. Mumu yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün alev almasıyla tüm vücudu alev aldıb
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.
Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.