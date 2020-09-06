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Dezenfektan alev aldı, dehşeti yaşadı

Koronavirüse karşı kullandığı dezenfektan yüzünden hayatı kararan genç kadın hastanelik oldu.

06 Eylül 2020 Pazar 08:33
Dezenfektan alev aldı, dehşeti yaşadı

Dezenfektan alev aldı, dehşeti yaşadı

Covid-19'a karşı en etkili mücadele aracı olarak hayatımıza giren dezenfektanların yanıcı özelliği bir kadını ölümün eşiğine getirdi. ABD'de bir kadın el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yakınca dehşeti yaşadı. Mumu yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün alev almasıyla tüm vücudu alev aldıb

ABD'de bir kadın el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün etkisiyle yandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.
Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DezenfektanJeel
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