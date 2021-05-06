Doğu Türkistan'da son durum | Çin ile diyalog kurulabilr mi?



İsmail Cengiz | Çinli'lerle diyalog bağımsızlık hedefiyle kurulabilir!

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz, Çin yönetimi ile diyalog kurulması konusunda kendilerine yönelik baskı ve telkinlere cevap verdi. Cengiz yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Ancak bağımsızlık ve hürriyet hedefini zikretmeden Kızıl Çin yerine Milliyetçi Çin’den medet ummak, bu milletin bağımsızlık ve özgürlük davasına ihanet etmektir.”

Doğu Türkistanlı dava adamları olarak Uygurların mevcut durumu ve geleceği ile ilgili (kanaat önderleri ile istişare yaparak) Pekin ve Taipei başkentleri ile diyalog kurulmasına, sorunların tartışılması için Çinlilerle birlikte toplantılar yapılmasına asla karşı değiliz. Mümkünse diplomatik kanalların zorlanması gerektiği kanaatindeyiz. Diyalog dahil, insan hakları dahil her yolun denenmesi gerektiği taraftarıyız. Çünkü bizim muhatabımız, Çinlilerdir.

Burada diasporadaki Doğu Türkistanlı siyasetçiler için dikkat edilmesi gereken en hassas nokta, bağımsızlık ve hürriyet konusunda kararlı bir duruş sergilemektir... Doğu Türkistan’ın Çinliler tarafından hukuksuz yere işgal edilen vatan parçası olduğu, buranın Çin toprağı olmadığı gerçeği her platformda vurgulanmalıdır...

Ancak bağımsızlık ve hürriyet hedefini zikretmeden Kızıl Çin yerine Milliyetçi Çin’den medet ummak, bu milletin bağımsızlık ve özgürlük davasına ihanet etmektir.

1756’dan 1949’a kadar halkımıza zulmedenlerin bugünkü demokratik Çinliler olduğu unutulmamalıdır.



Şın Shı Say’in, Jin Shu Rin’in yaptıklarını unutmamak gerekir...Çin’in karasının da, kızılının da Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını, Uygur halkının hürriyetini asla istemeyeceği unutulmamalıdır...Sorunun tespiti ve çözümü için ihtiyaç duyulursa, Çinliler ile toplantılar yapılabilir, görüşmeler yapılabilir. Hatta sorunları anlatmak için gerekirse Pekin’e de, Urümçi’ye de gidilebilir. Buradaki en önemli nokta “mandacı“ ve “teslimiyetçi” olmamaktır...Diasporada yaşayan Doğu Türkistanlılar’ın ortak arzusu; kendi bayrakları altında bağımsız ve hür yaşamaktır… Bağımsızlık ve Özgürlük bizim “kırmızı çizgilerimiz”dir.Bu vesile ile Taiwan Parlamentosu’nda “Uygur Dostluk Grubu”nun kurulmuş olmasından dolayı minnet ve şükranlarımızı da kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.