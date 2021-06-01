Doğu Türkistan Türkleri'nden Pekin Kış Olimpiyatları için boykot çağrısı

Doğu Türkistan Türkleri'nden Pekin Kış Olimpiyatları çağrısı

Uygur Türkleri'ni yurdunu dünyanın en büyük açık hava toplama kampına çeviren Çin yönetimine uluslararası tepkiler devam ederken, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz'den çağrı geldi.



Doğu Türkistan sürgün hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın yasaklanmasını istedi. Cengiz çağrısında şu görüşlere yer verdi:

Etnik soykırım ile suçlanan Çin Halk Cumhuriyeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın yapılması yasaklanarak cezalandırılmalıdır.

04-20 Şubat 2022 tarihlerinde 90 ülkenin katılımı ile Pekin’de düzenlenmesi kararlaştırılan 2022 Kış Olimpiyatları Pekin yerine olimpiyatlara talip olan Kazakistan’ın eski başkenti Alma-Atı şehrinde düzenlenmelidir.

Amerika, Kanada, Hollanda tarafından "etnik soykırım" yapmakla suçlanan Pekin Hükümeti’nin resmi adıyla Olympic Winter Games olarak bilinen 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olması insani açıdan uygun değildir. Onlarca ülke tarafından insanlık suçu işlediği iddia edilen bir ülkede eğlenceye dayalı bir etkinliğe izin verilmesi spor ahlakı açısından da doğru değildir.

Pekin yönetimi; 180’den fazla insan hakları örgütünün -Çin’in insan haklarını ihlallerini protesto etmek için Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi çağrısını dikkate almalıdır.

Pekin yönetimi, eğer huzurlu şekilde kış olimpiyatlarını düzenlemek istiyorsa;



1.bölgesinde yoğunlaşan insan hakları ihlallerine son vermeli,2. Sözde eğitim merkezi adı verilen ceza ve toplama kamplarını kapatmalı,3. Diasporadaki Uygurların (ve) yakınları ile iletişim kurmasına ve görüşmelerine izin vermeli4. Dini inançlara ve milli ritüellere getirilen yasak ve kısıtlamalar kaldırılmalı,5. Yargısız infazlara, ırk ayrımcılığına son vermeli, etnik haklara saygı göstermeli

2021 yılı Eylül ayına kadar Doğu Türkistan bölgesinde arzu edilen normalleşme ve insanca yaşam ortamı sağlanmadığı takdirde, ülkeleri Kış Olimpiyatları’nı boykot etmeye veya etkinliğin Pekin’de düzenlenme kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Gerekirse bu etkinliğin Olimpiyatlara talip olan Kazakistan’ın eski başkenti Almaatı’da düzenlenmesi için Olimpiyat Komitesi’ni karar almaya çağırıyoruz.



