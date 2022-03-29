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Dolmabahçe'de Ukrayna Rusya görüşmesi | Barış umudu doğdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci günü geride bırakırken, bugün İstanbul Dolmabahçe'de başlayan yüz yüze görüşmelerde ilk kez barış umudu doğdu.

29 Mart 2022 Salı 18:02
Dolmabahçe'de Ukrayna Rusya görüşmesi | Barış umudu doğdu

Dolmabahçe'de Ukrayna Rusya görüşmesi | Barış umudu doğdu


Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde taraflar ilk uzlaşma ihtimalini dillendirmeye başladı. Rusya Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonlarını geçici olarak durduracağını açıklarken, Ukrayna tarafsızlık statüsü için BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile Türkiye ve İsrail'in garantörlüğünü istedi. Bugün başlayan görüşmelerin ilk turu sonrası tarafların yaptığı açıklamalardan önemli satır başları

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri sona ererken ilk açıklamalar gelmeye başladı. Ukrayna tarafı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri "garantör" olarak görmek istediklerini belirtirken; Rusya Savunma Bakanlığı, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.
   

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Görüşmenin ardından iki taraftan da açıklamalar geldi.

İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Ukrayna heyeti tarafından yapılan açıklamada; "Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail" ifadelerine yer verildi.

"Ukrayna'nın geleceği temin altına alınsın istiyoruz" diyen Arakhamia, "Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var. Garantör ülkelerin bize askeri yardım sunması gerekir" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GARANTİ SİSTEMİ; TARAFSIZLIK STATÜSÜ 

Sadece resmi bir onay beklediklerini söyleyen Ukrayna heyeti, bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğinin garanti altına alınmasını istediklerini belirtti. Heyet, "Bizim temel talebimiz bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerektiği. Saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, böyle bir senaryoda garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir. Temel talebimiz bu şekildedir. Ukrayna bu anlaşmayı kabul edecek bir duruma gelecektir o zaman tarafsızlık statüsü kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN DİYALOG HAMLESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki Rus ve Ukrayna heyetlerinin arasındaki görüşmenin ardından "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.

Rus heyetinden Vladimir Medinskiy de yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapıcı geçti" ifadelerini kullandı.

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UkraynaRusyaTürkiyeDolmabahçeKievMoskovaAnkara
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