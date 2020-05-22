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Dünya belediyeleri koran için ne yapıyor

Kadıköy Akademi, farklı ülkelerden belediyelerin yeni koronavirüs salgını sürecindeki uygulamalarını inceledi. Koronavirüsten en fazla etkilenen 65 yaş üstü nüfusa yönelik çalışmalar dikkat çekti.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:05
Dünya belediyeleri koran için ne yapıyor

Dünya belediyeleri koran için ne yapıyor

Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları alanında çalışma yürüten birimi Kadıköy Akademi, farklı ülkelerden belediyelerin yeni koronavirüs salgını sürecindeki uygulamalarını inceledi. Koronavirüsten en fazla etkilenen 65 yaş üstü nüfusa yönelik çalışmalar dikkat çekti.


Pandemi sürecinde 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik çalışmaların yanı sıra dijital ortamda sürdürülen uygulamalar dikkat çekti. Nice Belediyesi’nin sağlık kurallarına uyularak hizmet verildiğini gösteren etiketleme çalışması ile Atina Belediyesi’nin evsizlere sığınak sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar dikkat çekti.


DÜNYA BELEDİYELERİNDEN ÖRNEKLER

İngiltere, Londra Belediyesi: Kente dair salgın güncellemelerini, sosyal mesafe standartlarını, kentteki gönüllülük ve bağış sisteminin ayrıntılarını, eğitim ve çocuk bakımı hizmetlerini, zihin sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyor.

Finlandiya, Helsinki Belediyesi: Yardım hatları, sağlıkla ilgili talimatlar, uzaktan eğitim, çevrimiçi kültürel hizmetler, ulaşım hizmetleri ve işletme destekleri hakkında güncellemeleri paylaşıyor. Ayrıca, Helsinki’de yerel topluluklar ve yardım kuruluşları bir araya getirildi. Gönüllüler salgın süresince 80 yaşın üzerindeki vatandaşlarla 38 binin üzerinde telefon görüşmesi yaparak günlük ihtiyaçlarına ilişkin talepleri topladı.

Fransa, Nice Belediyesi: Yerel ekonominin yeniden canlanmasını desteklemek için Nice şehri işletmelerin sağlık güven etiketi olan ‘Label Confiance Sanitaire’ uygulamasını başlattı. Korona salgını sonrası sağlık güvenliği kurallarına uyduklarını göstermek için mağazalar ve diğer işletmeler bu etiketi kullanabiliyorlar.

Fransa, Nantes Belediyesi: Bağış toplamak, girişimleri desteklemek ve Nantes halkının ihtiyaçları hakkında bilgi toplamak için bir karşılıklı yardım platformu kurdu. Bu kapsamda yaklaşık 750 Nantes vatandaşı gönüllü görevler için başvuruda bulundu ve bunların 300’ü alışveriş, yiyecek dağıtımı, tıbbi ve sosyal kurumları destekleme ve teslimat yapma konularında harekete geçirildi. Ayrıca, maske taleplerini karşılamak üzere 15 mahalle derneğini ve 100’den fazla terziyi bir araya getiren “Des Femmes en Fil” adındaki oluşum da Nantes tarafından destekleniyor.

Slovakya, Bratislava Belediyesi: Depresyon ve yalnızlık duygusunu hafifletmek adına, Bratislava’da ziyaret yasağı bulunan yaşlı bakım evleri önünde açık hava konserleri yapılıyor. Konserler sadece tesislerdeki yaşlılara değil, aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarına da moral destek sağlıyor.

Yunanistan, Atina Belediyesi: Korona salgını esnasında evsizleri korumak için 400’den fazla yataklı bir sığınak oluşturdu. Merkezde, ücretsiz yemek ve psikososyal desteğin yanı sıra, TV, internet, çamaşırhane ve ortak mutfaklar yer alıyor.

İskoçya, Glasgow Belediyesi: İskoçya’nın çağdaş görsel sanat festivali olan Glasgow International, koronavirüs pandemisinin ardından 2021 yılına kadar ertelenerek, çevrimiçi bir program olarak yayınlandı.

Almanya, Düsseldorf Belediyesi: Çeşitli ücretsiz dijital etkinlikler yapılıyor. Sanal müze turları, konserler ve opera performanslarının yanı sıra çocuklar ve gençler için uygulamalı aktiviteler ve eğitimler de yapılıyor.

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