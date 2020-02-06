Dünyanın en büyük definesini basit bir metal dedektörle buldular



Dünyanın en büyük para hazinesini metal dedektörle buldular



Define avcılarının iştahını kabartan antik çağlardan kalan hazineler, milyonlarca kişinin rüyalarını süslüyor. İngiltere'de bulunan 70 bine yakın madeni para Guinness Rekorlar kitabına girdi.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca define meraklısının hayallerini süsleyen hazine bulma rüyası İngiltere'nin Jersey Adası'nda gerçek oldu. Avrupa'da Offshore bankaları ve kayıt dışı ekonomisiyle ünlü Man Adası'nda Reg Mead ve Richard Miles adlı iki kafadarın metal dedektörle yaptığı aramalarda ortaya çıkan gömüde 70 bine yakın madeni para bulundu. 2012 yılında bulunan 2 bin 100 yıllık tarihi geçmişe dayanan metal paraların bulunmasının ardından bu konuda yapılan girişimler ise 8 yıl sonra sonuç verdi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren hazinenin toplam değeri ise 13 milyon lira olarak hesaplandı.

SAYIMI GÜNLERCE SÜRDÜ

Türkiye'de 'Bu adamlar nereye bakıyor' filminde hazinenin sahnesini hatırlayanlar, 10 bin altının günlerce süren sayımını unutmaz. Kült filmin en önemli sahnesi İngiltere'de gerçek oldu. Sayımı günlerce sürdü. Değişik dönemlere ait tam 69 bin 347 addet paranın büyük bölümünün son derece kıymetli olduğu ortaya çıktı.

Demir çağdan kalma olduğu ortaya çıkan hazinenin altın ve gümüş paralardan oluştuğunu söyleyen define avcısı Reg Mead ve Richard Miles, gömüyle ilgili ilk bilgileri Jersy adasında bir kadından öğrendiklerini aramaları ise daha sonra Man adasına kaydırdıklarını söyledi. 13 milyon dolar değerinde olan sikkelerin bir kısmı ise Jersey'deki La Hougue Bie Müzesi'nde sergileniyor.

MÜZE ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Jersey Heritage Müzesi Müdürü Olga Finch, yaptığı açıklamada "Bu başarıya şaşırmadık. Bununla beraber böylesine önemli bir bulgunun Jersey'de bulunup sergilenmesi bizi mutlu ediyor. Elde edilenler, adamızın Demir Çağı tarihçiliği adına ne kadar önemli bir yer olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

Mead ve Miles, aslında hazineyi 1980'li yıllarda bir kadından ipucu alarak tespit etmişti. Ancak hazinenin yerini tam olarak belirlemek, kazı çalışmaları ve buluntunun değerli olup olmadığını anlamak 30 yıl sürdü. Sonunda altın ve gümüş paralar içeren hazine kil bir höyüğün içinde 2012 yılında bulundu.

BİR ÖNCEKİ REKOR 1978 YILINDA KIRILMIŞTI

1978 yılında İngiltere'nin Wiltshire kontluğunda, Demir Çağı'na ait 54.951 adet madeni para bulunmuştu. Müthiş keşif o dönem rekor kırmıştı.

Nadir bulunan paralar piyasada oldukça değerli. Zira 1838'den kalma son derece nadir bulunan yarım dolarlık para, geçtiğimiz yıl gerçekleşen açık artırmada 504 bin dolara alıcı bulmuştu. İş insanı Jerry Buss'a ait, 1894 yılından kalma bir kuruş ise, açık artırmada 1.32 milyon dolara satılmıştı.