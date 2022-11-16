Dünyanın en büyük roketi Artemis Ay yolculuğu başladı



Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çok sayıda ülkenin ortaklaşa yürüttüğü Artemis Projesi'nin ilk roketi aya fırlatılıyor. Türkiye saatiyle gece yarısı başlayan geri sayım süresince iki önemli arıza yüzünden geri sayım iki kez duraklatıldı. Artemis1'in ay yolculuğu Türkiye saatiyle 09.38'de başladı.Aya yolculuk 25 gün 11 saat sürmesi planlanıyor.



İnsanlı aya yolculukta kullanılan Apollo'nun yerini alacak olan Artemis roketleri şimdiye kadar üretilen ağır sistemlerinden biri olarak şimdiden tarihe geçti.

İçinde sadece mankenlerin bulunduğu uzay kapsülünü taşıyan Artemis roketi adını mitolojiden alıyor. Apollo'nun kız kardeşi Artemis'den alan roket sisteminin geliştirilmesi ve yapımında kadınların yoğunluğu dikkat çekiyor.

Roketin geliştirilmesinde son 10 yılda 350'den fazla deney düzeneği test edildi. 5 ayrı bölümünden oluşan Apollo'nun aksine kullandığı yakıt ve fırlatma sistemlerinde yüzlerce farklılık bulunuyor. Son olarak Eylül ayında ertelenen fırlatmada kullanılan kapsül Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından üretildi. Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldıktan sonra Ay yörüngesinde 6 haftalık testleri yürütecek. SLS-Orion kapsülü test süreci sonrası yapılacak insanlı ay yolculuğunda Ay'ın milyonlarca yıldır güneş yüzü görmeyen bölümlerinde bulunan buzullardan su çıkarma görevini üstlenecek.

Uzay ve Ay yüzeyine kurulacak yeni görev istasyonlar ile daha uzak yolculuklarda kullanılacak roketlerin ana yakıt hammaddesi hidrojen ve nitrojen burada üretilecek.

3 milyon litrelik hidrojen tanklarına sahip Artemis roketinin füzesinde 4 ayrı ana motor bulunuyor.

KAYNAK: Bilgiler Barış Özcan'ın Artemis 1 roketinin fırlatılması için gece yarısı başlayan Youtube hesabındaki canlı yayından alınmıştır. Kendisine teşekkür ederiz.