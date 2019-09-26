Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı



Sosyal medya fenomeni siyah panter, götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındı. Fransa'yı ayağa kaldıran kara panterin çalınması Fransa'da günün konusu haline geldi. Tırmanarak çıktığı evin çatısında görüntülenen panter dünyayı şaşırtmıştı. Sakinleştirici iğneyle vurularak yakalanan 6 aylık siyah panter, gönderildiği hayvanat bahçesinden kafesi kırılarak çalındı.

Fransa'da bir binanın çatısında görülen, büyük paniğe neden olan siyah panter, 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle yakalanmıştı.

HAYVANAT BAHÇESİNDEN ÇALINDI

Götürüldüğü hayvanat bahçesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve bakım altına alınan talihsiz panter gece yarısı çalındı. Fransız yetkililer, 6 aylık siyah panterin gönderildiği hayvanat bahçesinden çalındığını açıkladı.

KAFESİNİ KIRIP, ALDILAR

Maubeuge’de bulunan hayvanat bahçesi çalışanları, sabah saatlerinde panterin kaldığı kafesin kapısının kırık olduğunu ve panterin yerinde olmadığını tespit etti.

SALDIRGAN DEĞİL

Hayvanları Koruma Organizasyonu yetkilisi Kader Laghouati, sahibi tarafından evcilleştirilen siyah panterin saldırgan olmadığını söyledi.