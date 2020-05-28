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Dünyanın yolcu taşıyan ilk elektrikli uçağı bugün uçuyor

Havacılık tarihinde devrim gibi ilk deneme uçuşu bugün gerçekleştiriliyor. Gücünü elektrik motorlarından alan 9 kişilik uçağın testi sektörde büyük yenilik olarak görülüyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 02:03
Dünyanın yolcu taşıyan ilk elektrikli uçağı bugün uçuyor


Dünyanın yolcu taşıyan ilk elektrikli uçağı bugün uçuyor

Havacılık dünyasında nefelser tutuldu, bugün yapılacak olan ilk uçuşu yakın takibe aldı. Geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli yolcu uçağı, ilk kez yola çıkıyor. Söz konusu uçuşun Washington'da gerçekleştirileceği belirtildi.

YARIM SAATLİK UÇUŞ 

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor. Söz konusu uçuşun yarın ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirileceği belirtildi. Cessna Caravan tipi uçağa sonradan monte edilen elektrik motor ile gerçekleştirecek uçuşun 20 ila 30 dakika sürmesi bekleniyor.

SAATTE 183 KM HIZ YAPIYOR

Uçağın dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip olmasına karşın, test uçuşu tek pilotla gerçekleşecek, 183 kilometrelik sürate ulaşılacak.

İngiliz medyasının haberine göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan magniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor. Sıkı kurallara tabii olan havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabilir.

Ancak magniX firması, bu sürecin, Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor. Aralık ayında daha küçük ebattaki bir uçak, tamamen elektrik enerjisi ile bir uçuş gerçekleştirmişti.

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