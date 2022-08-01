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En tehlikeli yazılımı, suça bulaşmış kişilere satmış

Henüz 15 yaşında geliştirdiği truva atı programı küresel çaptı 15 binden fazla kişiye satarak adeta bir servet edinen bilgisayar korsanı yakalandı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:20
En tehlikeli yazılımı, suça bulaşmış kişilere satmış

En tehlikeli yazılımı, suça bulaşmış kişilere satmış



Avustralya'da yaşayan Jacob Wayne Jhon Keen adlı genç, 15 yaşında geliştirdiği bilgisayar yazılımını aralarında suça karışmış tehlikeli isimlerin de yer aldığı 15 binden fazla kişiye sattığı ortaya çıktı. Bilgisayarlara ele geçirerek tüm kişisel verileri çekmeyi sağlayan programın satışına genç korsanın annesinin de yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, şu anda 24 yaşında olan Jacob Wayne John Keen, Avustralya’nın Brisbane kentinde yıllardır akıl almaz bir iş yürütüyor. Keen, 15 yaşında hazırladığı bir korsan yazılım sayesinde büyük paralar kazanıyordu. Ancak son işi, onun yakalanmasına neden oldu.

DÜNYANIN FARKLI YERLERİNE SATTI

Keen, kişilerin  kullanıcıların kurbanlarının bilgisayarlarının kontrolünü uzaktan ele geçirmelerini sağlayan uzaktan erişim truva atı (RAT) olarak bilinen gelişmiş bir korsan yazılım tasarladı. Öyle ki Keen, dünyanın farklı yerlerindeki yaklaşık 15 bin kişiye bu yazılımı sattı.

Imminent Monitor adı verilen korsan yazılım, kurulumu yapılan bilgisayar veya tabletin kamerasını kullanabilir, cihazda kayıtlı e-postalara erişebilir ve birçok kişisel veriyi elde edebilir. Avustralya federal polisine göre yazılımı satın alanlar arasında birçok farklı suçlardan kaydı bulunan kişiler de yer alıyor.

Polis tarafından yakalanan Keen, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacak. Ancak genç, bu suçu işlerken yalnız değildi. Annesi de elde edilen gelirleri düzenlemekle suçlanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
RAVTruva AtıKorsan
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