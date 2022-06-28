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Erdoğan 'Üye olamazlar' demişti | İsveç ve Finlandiya'ya Ankara onay verdi

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve sonrası yapılan açıklamada, Ankara iki ülkeye koyduğu blokajı kaldırdı

28 Haziran 2022 Salı 21:48
Erdoğan 'Üye olamazlar' demişti | İsveç ve Finlandiya'ya Ankara onay verdi

Erdoğan 'Üye olamazlar' demişti | İsveç ve Finlandiya'ya Ankara onay verdi

Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda 'Hayır diyeceğiz, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" açıklamasının üstünden bir ay sonra iki ülke için Madrid zirvesinde yeşil ışık yaktı.

İspanya'nın Başkenti Madrid'de son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı 4'lü zirve sona erdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Toplantı 2 saat sürdü.

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Görüşmenin 2. saatinde müzakerelere ara verildi.

Erdoğan, daha sonra Niinistö, Andersson ve Stoltenberg’in katıldığı görüşmeye geçti. 

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in katıldığı dörtlü görüşme verilen aranın ardından devam edecek” denildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’DAN ÜÇLÜ MEMORANDUM

İki etap halinde yapılan toplantı sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.

NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson katıldı.

İmza töreninde memorandum ile ilgili açıklama yapılmadı. Memorandumla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
NATO
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