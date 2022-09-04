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Ermeni ordusu ateşkesi yeniden bozdu | Misli ile karşılık

Ermenistan güçlerinin ağır yenilgisi, Rusya'nın araya girmesiyle ilan edilen ateşkese rağmen Erivan güçleri yeniden saldırdı, Azerbaycan ordusu ateş açılan mevzileri susturdu

04 Eylül 2022 Pazar 13:39
Ermeni ordusu ateşkesi yeniden bozdu | Misli ile karşılık

Ermeni ordusu ateşkesi yeniden bozdu | Misli ile karşılık


Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan misilleme ateşi ile yanıt verdi. Ateş açılan mevziler ağır silahlarla susturuldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasından hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı belirtilirken, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanKarabağAzerbaycanKelbecerLaçin
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