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Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor

Azerbaycan topraklarında 30 yıldır devam eden işgal ve katliam saldırılarının ardından, başlatılan büyük harekatın ardından Ermeni askerleri paniğe kapıldı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 20:50
Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor

Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor


Terör örgütleri, eli kanlı bebek katilleriyle masum insanları hedef alan, ancak Türk SİHA'ları ve topçularının ölüm atışlarından güçlükle kurtulan Ermeni askerleri toplu firarlar yaşanıyor.

Ermeni ordusunda isyan ve kavgalar baş göstermeye başladı. Karabağ'da cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan'da bu durum, askerler arasındaki diyaloglara açık bir şekilde yansıdı. 

İşte Karabağ'da cephedeki iki asker arasında geçen o diyaloglar:

- Bu nasıl disiplindir. Herkes savaşa gidiyor sen burada ne yapıyorsun? Buraya niye geldin? Eğlenmeğe mi? Şerefsizler, niye mevziye kalkmadılar?

- Niye küfür ediyorsun? Dur bir dakika. Ne demek istiyorsan de ama küfür etme. Yoksa cevabını misliyle alırsın. 

- (Ağır küfür) Beni tehdit ediyorsun. Toplanın çabuk. Herkes yerine geçsin. Aksi halde...

- Niye bizi cephe bölgesine gönderiyorsunuz, biz gönüllüyüz. Sizin için top yemi değiliz. 

- İcevani Çatlak, haddini bil (ağır küfür). Karargahta oturup avare avare bir yerinizi ısıtıyorsunuz. Nereye emir verirsem oraya gideceksin. 

- Erivanlı olsa ne fark eder? Şimdi gelmiş burada bizimle savaşıyor.

- Vay, (ağır küfür)... Sen kimsin?!

- Buraya gel (ağır küfür), her halükarda it gibi öleceksiniz. 

- Öyleyse cephe hattına gitmeyeceğiz. Karabağlılar gitsin savaşsın
 

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanKarabağGence
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