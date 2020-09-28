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Ermeni saldırısında can veren 2 ortaokul öğrencisi yürekleri dağladı

Karabağ'da Ermeni teröristler tarafından ağır silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 sivilden ikisinin orta okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:14
Ermeni saldırısında can veren 2 ortaokul öğrencisi yürekleri dağladı

Ermeni saldırısında can veren 2 ortaokul öğrencisi yürekleri dağladı


Türk dünyasının gözü kulağı Karabağ'da. Ermeni katillerinin iki gün önce sabaha karşı düzenlediği saldırının ardından Azerbaycan ordusunun karşı taarruzunda son derece önemli noktalar ele geçirilirken, Ermeni ordusunun 600'den fazla kayıp verdiği bildiriliyor. Saldırının ilk gününde can verenler arasında yer alan iki orta okul öğrencisinin naaşları son yolculuğuna uğurlanırken, göz yaşları sel oldu.
Ermenistan'ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan'da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu. Orta okula giden çocukların aileleri gözyaşlarına boğuldu.

Dağlık Karabağ bölgesinde, sivillere yönelik saldırılarda bulunan Ermenistan´ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan´da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu. Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü´nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.


BİRİ 9, DİĞERİ 7'NCİ SINIFA GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre bölgede yerleşim yerlerinin altyapısı ciddi zarar görürken, 9´uncu sınıfa giden Fidan Kurbanova ile 7´nci sınıfa giden Şehriyar Kurbanov şehit oldu. Çocuk yaşta Ermeni bombalarına hedef olan iki gencin şehit haberi yürekleri kavurdu.

AZERBAYCAN ORDUSU SİVİLLERE KALKAN OLDU

Azerbaycan toprağı Karabağ´ı tamamen ele geçirmek için saldırılara başlayan Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bombaladı. Bölgede yaşayan sivilleri korumak için hemen karşılık veren Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vurmaya devam etti.

24 TANK-ZIRHLI ARAÇ VE 18 İHA İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 24 tank ve zırhlı araç, 15 OSA uçaksavar ve 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.
 

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Anahtar Kelimeler:
KarabağAzerbaycan
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