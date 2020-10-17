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Ermenistan haydutluğu | Gece yarısı Gence'ye katliam saldırısı

Faşist Ermeni yönetimi Gence'yi gece yarısı Rus yapımı Scut füzeleriyle vurdu. Bir mahalle içinde 3 sokakta 30'dan fazla ev yıkıldı. Füze saldırısında üç futbol sahası büyüklüğünde yer alan evler hedef alındı. 2'si çocuk 5 kişi can verdi

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:41

Ermenistan haydutluğu | Gece yarısı Gence'ye katliam saldırısı


Terör devleti haline gelen Paşinyan yönetimindeki Ermenistan gece yarısı insanlık suçu işlemeyi sürdürüyor. Ermenistan ordusu, haftalardır Azerbaycan'ı hedef alan füze saldırılarında artık Scud füzeleri kullanmaya başladı. Ateşkes ilan ettirebilmek için Rusya ile birlikte Fransa'yı arkasına alan Erivan yönetiminin Karabağ'da aldığı ağır yenilgiyi unutturabilmek için devlet terörü haline geldi.

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Azerbaycan Cumhrubaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırı sonrası son durumu, "Ermenistan'ın Gence'ye füze saldırısı sonucunda 35 sivil yaralandı ve 5 sivil öldü. 2 çocuk ölüler arasında. Acil durum çalışmaları halen devam ediyor. Ermenistan'ın terörü ve savaş suçları devam ediyor" tweetiyle açıkladı. 

Katliam saldırısında bölgeden gelen ilk haberlere göre, enkaz altından çıkarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti. Canlı yayında TV kanallarına bağlanan bölgedeki gazeteciler çok sayıda can kaybı olabileceğini haber veriyor.


Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yaralı var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev açıklamasında "İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan terör ve savaş suçu işliyor" dedi.

Ermenistan Gence'de sivilleri hedef alan iki ayrı füzeli saldırı düzenledi. Haber Global spikeri Osman Girgin ve kameraman Gökhan Köşetaş olay yerinde çok fazla yaralıların olduğunu bildirdi. Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

HİKMET HACIYEV: ERMENİSTAN GENCE VE MİNGEÇEVİR'İ VURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada " İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek" dedi.

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Son Güncelleme: 17.10.2020 02:11
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanGenceErmenistan
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