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Ermenistan karıştı | Aliyev'den çarpıcı Erivan yorumu

40 kadar genarelin Paşinyan iktidarını istifaya çağırmasının ardından gözler Azerbaycan'a çevrildi. Karabağ ve Ermenistan sınır hattında askeri önlemler artırıldı.

25 Şubat 2021 Perşembe 20:55
Ermenistan karıştı | Aliyev'den çarpıcı Erivan yorumu

Ermenistan karıştı | Aliyev'den çarpıcı Erivan yorumu

Karabağ'da Türk ordusunun ezici zaferi Ermenistan'ı sarsmaya devam ediyor. 10 Kasım'da imzalanan ateş-kes antlaşmasının ardından yenilgiyi kabul eden Ermenistan, Azerbaycan ordusu karşısında diz çökerken, koltuğunu güçlükle koruyan Paşinyan yönetimi bugün 40 generalin istifası karşısında şaşkına döndü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama geldi. Aliyev, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar" dedi.

ÖNLERİNDE İKİ SEÇENEK VAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Karabağ şehitleri ve gazilerin ailelerine daire takdim edilirken konuştu.

Ermenistan'da yaşanan gelişmelere değinen Aliyev, şunları söyledi: 

"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim. Daha sonra iktidara gelen yönetimin karşısında iki seçenek vardı. Ya işgalcilik politikasını devam ettirip kendisini mahvedecekti ya da kendi isteğiyle bizim toprağımızdan çıkacaktı.

"YENİLGİDEN DOLAYI BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR"

Savaş sonrası dönemde herkes gördü ki Azerbaycan gelişimine devam ediyor. Karabağ'ı yeniden kurma işlerini yürütüyor. Ermenistan‘da ise buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerine giriyorlar. Her zaman dış temsilciler bize Ermenistan cemiyetinin birlik olduğunu, onlarda milli birlik olduğunu söylüyordu. Şimdi biz görüyoruz nerede bu birlik? Bu mağlubiyet dolayısıyla birbirlerini itham ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar."

"SİNSİ POLİTİKALARI YERLE BİR ETTİK"

Ermenistan'da iç karışıklıkların, toplu tutuklanmaların yaşandığını hatırlatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı: 

"Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."

"FÜZELER  ERMENİSTAN'A  BEDAVA VERİLDİ"

Aliyev, Paşinyan'ın "Hiçbir işe yaramadılar" dediği Rus yapımı İskender füzeleri hakkında da konuştu: 

"Ermenistan yönetimi şimdi şikayet ediyor. Kendisine verilen silahların işe yaramadığını söylüyor. Biliyorsunuz birini suçlamak en kolay şeydir. Ancak şunu da söylemeliler. Bu silahlar onlara bedava verildi. Bir yıl, iki yıl değil 30 yıldır onları bize karşı silahlandırıyorlar. 

İskender füzelerini de Emenistan parayla mı aldı? Para vermeden aldı. Elbrus, Toçka-U ve Scud füzelerini parayla mı aldı? Parasız aldı. Bizim yedi tanesini mahvettiğimiz S-300 füzeleri da onlara parasız verildi."


 

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