Ermenistan savaş suçu işliyor | Misket bombasından sonra...



İşgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında üç günde çil yavrusu gibi dağılan Ermenistan, sivil yerleşim birimlerine intikam füzeleri atıyor. Misket Bombalarının ardından fosfor gazı atan Ermenistan ordusu savaş suçu işliyor. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi. Bu arada Ermenistan'da Türk mallarının boykot edildiği bildiriliyor. İran üstünden Ermenistan'a ulaşan Türk gıda ürünleri bu ülkede en çok tercih edilen mallar arasında yer alıyordu.



Ermenistan ordusunun, Azerbaycan´da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alması ve bugüne kadar 42 sivilin hayatını kaybetmesi, 206 sivilin de yaralanmasıyla ilgili olarak Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev önemli açıklamalarda bulundu.

"MİSKET BOMBASI VE FOSFOR GAZI KULLANIYORLAR"

Edinilen bilgilere göre Yarbay Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR

Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor.



Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı tespit edildi. Ermenistan kanunları çiğneyerek sivilleri hedef alıyor.

"FOSFOR GAZI BOĞULMAYA NEDEN OLUR"

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır.

Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.

Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.

"MİSKET BOMBASI GENİŞ BİR ALANDA TAHRİBAT YARATIR"

Misket bombası ise `Salkım bomba´ olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir."

