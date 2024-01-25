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Evlerinin bahçesinde servet buldular, sevinçleri kısa sürdü

Amerika'nın New York eyaletinde bir çiftin bahçelerinde bulduğu hazinenin sevinci kısa sürdü, şifreli kasada bulunan pırlanta ve mücevherler komşusunun çıktı.

25 Ocak 2024 Perşembe 14:37
Evlerinin bahçesinde servet buldular, sevinçleri kısa sürdü






Evlerinin bahçesinde servet buldular, sevinçleri kısa sürdü


Amerika'da bir evin bahçesinde bulunan şifreli küflenmiş kasanın içinden servet değerinde pırlanta yakut ve zümrüt ile 52 bin dolar nakit paraçıtı. Çocukluk hayaline kavuşan adamın sevinci ise bahçelerinde bulduğu hazinenin içinden çıkan not ile kısa sürdü.


ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı. Kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı. Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı.

Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi. 

Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.

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