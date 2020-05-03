

Fatih Erbakan'dan Almanya'ya tepki | Bu vahşetten ne zaman vazgeçeceksiniz?

Yeniden Refah Lideri Dr. Fatih Erbakan, Almanya'da Türklere yönelik son günlerde artan saldırılara ilişkin, 'Bize yıllardır insan hakları dersi vermeye kalkan Almanya, bu insan yakma vahşetinden ne zaman vazgeçecek?' sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünya korona salgını ile uğraşırken Almanya'da bunu fırsat bilen ırkçıların son günlerde Türk vatandaşlarının ev ve işyerlerine yönelik artan kundaklama olaylarını gündeme taşıdı.

Almanya bu vahşetten ne zaman vazgeçecek?

Milli Görüş gurbetçilerimizin her zaman yanında

Erbakan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 16 ve 18 Nisan tarihlerinde vatandaşlarımıza ait işyerlerine düzenlenen saldırılardan sonra son olarak da aynı eyaletin Waldkraiburg kasabasındaki vatandaşlarımıza ait iş yerlerine peş peşe saldırılar düzenlendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.Buradan soruyoruz; bizden emanet iş gücü olarak aldığınız kardeşlerimizi yakıp cenazelerini mi geri iade edeceksiniz ? Bize yıllardır insan hakları dersi vermeye kalkan Almanya, bu insan yakma vahşetinden ne zaman vazgeçecek?"

'Milli Görüş’ün kalelerinden biri de milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı Almanya’dır.' hatırlatmasında bulunan Erbakan, "Avrupa Birliği’ne gireceğiz sevdasıyla yanıp tutuşan, olmayacak bir hayalin peşinden on yıllardır koşan partilerimiz gurbet diyarındaki milyonlarca kardeşimizi sadece oy deposu olarak görebilir. Ancak çok iyi bilinsin ki, bu ülkede dünya üzerindeki tüm vatandaşlarımızın ve hakkına tecavüz edilenlerin sahipsiz olmadığını haykıran Yeniden Refah, Yeniden Milli Görüş ruhu var." şeklinde konuştu.

'Tarih sizi bir kez daha kanlı harflerle yazmasın!'

Erbakan, "Alman Devleti, ülkenin en önemli iş ve esnaf gücü olan kardeşlerimizin can güvenliğini sağlayamayacak kadar aciz olamaz. Yeniden Refah Partisi olarak Alman Devleti’ne sesleniyoruz; İçinizdeki ırkçı teröristleri derhal ıslah edin ve faillere de hak ettikleri cezayı verin. Tarih sizi bir kez daha kanlı harflerle yazmasın." ifadelerini kullandı.

