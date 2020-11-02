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Fransa kendine gel | Ülkü Ocakları kapatıldı | Sırada kimler var?

Fransa'da Macron hükümeti, camilere yönelik küstah tutumunu, bu ülkede faaliyet gösteren milliyetçi kuruluşları hedef aldı..

02 Kasım 2020 Pazartesi 22:03
Fransa kendine gel | Ülkü Ocakları kapatıldı | Sırada kimler var?

Fransa kendine gel | Ülkü Ocakları kapatıldı | Sırada kimler var?


Macron'un ırkçı faşist politikaları ülke içinde faaliyet gösteren yabancı STK'lara yöneldi. Camileri kapatacak kadar küstahlaşan Macron yönetimi şimdi de gözünü Ülkü Ocaklarına dikti. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ülkü Ocakları'nın kapatılması için harekete geçileceğini duyurdu. Fransa'da Ülkü Ocakları ile birlikte Türk Federasyonu bünyesinde çok sayıda sivil toplum örgütü bulunuyor. İşte o haberin ilk detayları;


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Bozkurtlar’ hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları’nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.


Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu. 

Anahtar Kelimeler:
FransaFransa ülkü Ocakları
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