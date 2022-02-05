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Gulca Katliamı | 25 yıldır bitmeyen acı

Çin güvenlik güçlerinin 5 Şubat 1997 yılında Doğu Türkistan'ın Gulca kentinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler dualarla anılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 20:45
Gulca Katliamı | 25 yıldır bitmeyen acı

Gulca Katliamı | 25 yıldır bitmeyen acı

Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, 25 yıl önce Kadir Gecesi Çin güvenlik güçlerinin saldırılarında can veren binlerce kişinin unutulmadığını duyurdu.

Doğu Türkistan’ın Gulca kentinde 1997 yılı 5-8 Şubat’ında dini ve milli kimlikleri ve dini yaşantıları üzerinde artan baskılar nedeniyle barışçıl bir şekilde tepkilerini ortaya koyan Uygurlara Çin polisinin ateş açarak karşılık vermesi üzerine olaylar başlamıştır. 
 
1997 yılı 4 şubatı 5 şubata bağlayan gecede Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’ın Gulca vilayetinde bütün suçları (!) Kadir gecesi münasebetiyle Kuran okumak ve dualar etmek maksadıyla bir araya gelmek olan kadınlar, Çin işgal güçleri tarafından yapılan ani bir baskınla toplu şekilde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüler. Bu durumu haber alan mağdur kadınların yakınları Çin Polis merkezine gittiklerinde, toplandıkları evden derdest edilerek götürülen kadınlardan ikisinin cesedinin, yakınlarını almaya gelenlerin önlerine atılması sonrasında çıkan olaylar bir anda bütün Gulca geneline ve Doğu Türkistan’ın birçok şehrine yayılarak bir milli kıyam hareketine dönüşmüştür.

Aşırı güç ve silah kullanan polisin başlattığı olaylarda yüzlerce masum insan öldürülmüş, yüzlercesi sakat bırakılmış ve binlercesi de tutuklanmıştır. Adeta katliamın yaşandığı olayların üzerinden geçen 25 yıla rağmen hala yaklaşık 1000 gencin akibeti konusunda sağlıklı bilgi alınabilmiş değildir. Kaybolan gençlerin organlarının alınarak hapishanelerde ölüme terk edildikleri bilgisi alınmıştır.

O günlerde çeşitli sebeplerle Doğu Türkistan’da bulunan yabancı ülke temsilcilerinin, uluslararası kuruluşlar ve dış basının verdikleri haberlere göre, Çin güvenlik kuvvetleri, 400 Doğu Türkistan Türkünü olay yerinde şehit etmiş, pek çoğunun ağır yaralanmasına sebebiyet vermiş ve ilk aşamada 2000 kişiyi tutuklamıştır. Ölen 400 kişinin 16'sı, havaların aşırı soğuk olması nedeniyle üzerlerine sıkılan tazyikli su nedeniyle donarak ölmüş, 90'ı dövülerek öldürülmüş ve 160'ı da Çin güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateşle şehit edilmiştir.  Çinli yetkililer, olaylarda 9 kişinin öldüğünü açıklasa da daha sonra güvenlik güçleri dahil 186 kişinin öldüğü basın aracılığı ile ifade edilmiştir.

Gulca katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yönelik şiddet ve baskının artarak devam etmektedir. BBC Haber kanalının açıkladığına göre, toplama kamplarında masum Uygur kadınları sistematik toplu tecavüzlere maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Artık başta Türkiye Cumhuriyet olmak üzere Türk-İslam ülkeleri hissiyatımıza tercüman olarak diplomatik ve insani tepkisini ortaya koymalıdır.

Türkiye’deki Uygurların hepsine vatandaşlık vererek koruma altına almalıdır.

İnsanlığın dünyadaki en acımasız düşmanı olan Çinlilerin Doğu Türkistan Türklerine uygulamakta olduğu insanlık dışı zulüm ve katliamlarını şiddetle lanetliyoruz. Sergilenen bütün bu insanlık dışı, yüz kızartıcı ihlalleri görmezlikten gelenleri, feryatları duymazlıktan gelen zihniyeti de şiddetle protesto ediyoruz. 

Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti
 

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Gulca Katliamı
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