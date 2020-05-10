Haluk Levent'in Doğu Türkistan mesajı ortalığı karıştırdı





Özellikle son yıllarda Doğu Türkistan'ı adeta açık hava hapishanesine çeviren Çin yönetimi, insanlık dışı uygulamalarını daha da artırıyor. Binlerce aileyi çalışma kamplarına gönderen, on binlerce genci cezaevlerine atan, sanatçı, aydın ve bilim insanlarını acımasızca ağır cezalar yağdıran Çin yönetimine Türkiye'de tepki gösterenler ise "Çin ile ilişkilerimizi bozuyorsunuz" 'Çin Türkiye'nin dostu, bunlar ABD yalanı" gibi eleştirilerle susturulmak istenirken, Uygur Türkleri'ne sahip çıkan Sanatçı Haluk Levent de benzer eleştirilerin hedefi oluyor.

Ünlü yorumcu Haluk Levent, bir sürü önce Çin yönetimine yaptığı çağrının ardından sosyal medyada adeta linç edilmek istenince sonunda patladı. Levent, Sosyal medyada yaptığı konuyla ilgili açıklamada şunları söyledi.

Stebrenitsa için Bosna’ya gittim “islamcı” dediler.

Filistin’e şarkı yazdım “şii” dediler.

İşçi grevlerine gittim “komünist” dediler.

Bergama altın madenine karşı yürüdük “hain” dediler.

Doğu Türkistan ve Kerkük’ü yazdım “Türkçü” dediler.

Bir tek “insan” DEMEDİLER!

SÜRGÜN HÜKÜMETİ BAŞBAKANI İSMAİL CENGİZ'DEN TEŞEKKÜR GELDİ

Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Haluk Levent'in sanatçı duyarlılığına Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz'den kutlama geldi. Cengiz yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

Türkiye’nin ünlü Rock şarkıcısı Haluk Levent, muhtaç, mağdur ve mazlum ailelere yardım ederek hayırsever kimliği ile gönülleri fethetmeye devam ediyor.

1949 yılından bu yana 70 yılı aşkın süredir Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’da yaşanan sıkıntılarla ve o coğrafyadan gelen kardeşlerimizin dertleriyle yakından ilgilendikleri gerekçesiyle bazı çevrelerce suçlanan sanatçı Haluk Levent’i duruşundan dolayı kutluyor, takdir ediyoruz.

Sanatçının Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum coğrafyalarla insani açıdan ilgilenmesinin malum kesime rahatsızlık vermiş olmasını esefle kınıyoruz ve onları da insani duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.

Kendi ülkesinde özgürce, insanca yaşama hayalleri kuran 30 milyon insanın hayır duasını alan sanatçı ve “insan” kardeşimize bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Virüs sonrası diğer duyarlı kişilerle birlikte kendisine teşekkür beraatı takdim edilecektir.