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Hayalet uçak, Google Earth Kamerasına yakalandı

Dünyanın en pahalı savaş araçlarından B-2 Bombardıman uçağı Hayalet Google Earth kameraları tarafından görüntülendi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:56
Hayalet uçak, Google Earth Kamerasına yakalandı


Hayalet uçak, Google Earth Kamerasına yakalandı


İlk kez Bosna Hersek ve Irak'ta Körfez Savaşları'nda ilk kez kullanılan Hayalet uçaklar görev uçuşu sırasında hiç beklenmedik bir şekilde görüntülendi.

Radara yakalanmadığı için “hayalet uçak” olarak anılan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-2 bombardıman uçağı, Missouri eyaletinde bir çiftlik üzerinde uçarken “Google Earth” uygulamasının uydu görüntüsüne takılması, sosyal medyada alay konusu oldu.


Independent Türkçe’nin haberine göre, sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit’te “u/Hippowned” adlı kullanıcı, “görünmezlik özelliğine sahip” 2 milyar dolarlık uçağı Google Earth'te fark edince olayı platformda paylaştı.

Kullanıcı, “Bir çiftçinin evinin üzerinden tarlasına doğru uçan hayalet bombardıman uçağı var ve ilaçlama uçağı gibi görünüyor, bu epey komik” yorumunu yaptı.

Uçağın Google Earth'e “yakalanması”, 3 binden fazla yorum alarak espri konusu oldu.


 

Son Güncelleme: 27.12.2021 11:06
Anahtar Kelimeler:
Hayalet Uçak
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