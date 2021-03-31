Hayvanlar için koronavirüs aşısı Rusya'da üretildi



Evcil hayvanların koronavirüse karşı korunması için geliştirilen aşının ilk tescili yapıldı. Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci "Sputnik V" aşısıyla başlamıştı. Şimdi ise ülkede koronavirüse karşı dünyanın ilk hayvan aşısının tescil edildiği açıklandı.



Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs nedeniyle ilk ölüm de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedilmişti.

Rusya'da Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" ile Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği "KoviVak" aşıları daha önce tescillenmişti.

HAYVANLAR İÇİN İLK AŞI TESCİLLENDİ

Sputnik'in haberine göre, Rosselhoznadzor başkan yardımcısı Konstantin Savenkov, koronavirüse karşı dünyanın ilk hayvan aşısının tescil edildiğini açıkladı.

Koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğini taşıyor.

Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını veve diğer hayvanlar üzerinde denendiğini açıkladı.

Araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiği belirlendi.

Savenkov'a göre, aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine ise Nisan ayında geçilecek.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre ABD, 143 milyon 460 bin doz aşı ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 106 milyon 610 bin doz ile Çin, 60 milyon 530 bin doz ile Hindistan, 33 milyon 680 bin ile İngiltere, 17 milyon 710 bin ile Brezilya, 15 milyon 109 bin ile Türkiye, 12 milyon 970 bin ile Almanya, 10 milyon 600 bin ile Rusya, 10 milyon 430 bin ile Endonezya, 10 milyon 390 bin ile Fransa izledi. KAYNAK: Haber Global

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile güncel uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yöntemle yapılan görüşmede Putin, Merkel ve Macron yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çabalarının birleştirilmesine dikkat çekti.

Liderler, Rus Sputnik V aşısının AB’de tescil edilme olasılığı ve bu aşının Avrupa ülkelerine olası tedariki ve ortak üretimine de değindi.