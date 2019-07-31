Hostes, el bagajına uzanıp yolcularla sosyal medya yıkıldı



Amerika'da sefere hazırlanan yolcu uçağında görevli hostesin yolcuları rahatlatma girişimi sorun oldu. Hostes, uçağın el bagajlarının konulduğu raflara çıkarak yaptığı kısa süreli konuşma, yolcularla iletişim kurma çabası, sosyal medyada yayınlanınca günün konusu oldu. Ucuz tarifeleriyle ünlü Southwest Havayolları konuyla ilgili açıklama yaparak çalışanının arkasında durmayı tercih etti. Uçak yolculuğuna farklı bir tarz katan mizah duygusu yüksek hostes ise sosyal medyadan büyük alkış almayı başardı.

Olay, ABD´nin Philadelphia´dan Nashville´e giden bir yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce meydana geldi. Kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisine yattı.

Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabi ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

