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İran'da skandal görüntüler | Teröristi ekranlara çıkardılar

Elinde otomatik silahla Azerbaycan Tahran Büyükelçiliği'ni basan 1 güvenlik amirini şehid eden terörist İran'da ekranlara çıkarıldı.

27 Ocak 2023 Cuma 22:26
İran'da skandal görüntüler | Teröristi ekranlara çıkardılar

İran'da skandal görüntüler | Teröristi ekranlara çıkardılar

Türk düşmanlığında sınır tanımayan molla rejimi, eli kanlı bir teröristi Azerbaycan Büyükelçiliği baskınından hemen sonra TV kanallarına çıkararak uluslararası skandala imza attı.

Ermenistan'ın Karabağ işgali boyunca her türlü desteği vermekten çekinmeyen, Karabağ özgürlük savaşı sırasında silah sevkiyatını ülkesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri'nin yoğun baskısı ile durdurmak zorunda kalan molla rejimi, Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliğini elinde silahla basan eli kanlı teröristi ekranlara çıkardı.
Bugün Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği binasına elinde silahla girerek bir güvenlik görevlisini şehid eden İranlı terörist, TV kanallarına çıkarılarak adeta aklanmaya çalıştı. Türk düşmanlığını, Suriye'de eğittiği teröristleri Azerbaycan'a yollayarak yeni bir seviyeye taşıyan Molla rejimi, bir katili ekranlarda aklamaya çalıştı. 
Kapısında Tahran polisinin nöbet tuttuğu Azerbaycan Büyükelçiliğine otomatik silahla dalarak Güvenlik Amiri Üsteğmen Orhan Asgerov şehit eden İranlı terörist ekranlara çıkartıldı.

Aylardır Suriye'de İranlı terör gruplarının eğittiği şii milislerle Azerbaycan'a gözdağı vermeye çalışan, Karabağ özgürlük savaşı sırasında Ermenistan'a açıkça ve küstahça silah desteği veren molla rejimi bu kez elinde Türk kanı henüz sıcaklığını koruyan teröriste sahip çıktı. Üstelik kendi ülkesinde korumakla yükümlü olduğu diplomatik misyonda işlenen hunharca bir cinayetin hemen ardından.
İranlı güvenlik güçlerine, Büyükelçilik baskınının ardından teslim edilen teröristin baskın için ürettiği gerekçeleri ülkenin medya organlarına servis etmek için büyük çaba harcayan mollalar, ülkenin dörbir yanını saran kadınlar zorunlu kıyafet isyanına önderlik eden Türk öğrencileri baskılamaya çalıştığı yorumları yapıldı. 
Molla rejimi, özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu illerde bir türlü kontrol altına alınamayan rejim karşıtı gençleri Büyükelçilik baskınıyla dizginlemeyi hede aldığı iddia ediliyor.

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İranMollaBüyükelçilikBaküTahranTerörist
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