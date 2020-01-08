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İran, Irak'ta ABD üslerini 12 füze ile vurdu

ABD'nin Irak'ta Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran, bu ülkede bulunan Amerikan askerlerini gece yarısı füzelerle ateş altına aldı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:24
İran, Irak'ta ABD üslerini 12 füze ile vurdu

İran, Irak'ta ABD üslerini 12 füze ile vurdu



İran ile ABD arasındaki savaş hali gece yarısı çatışmaya dönüştü. Irak'taki iki Amerikan askeri üssünü 12 füze ile ateş altına alan İran'ın saldırısı sırasında en az 50 kişinin öldüğü iddia edilirken, ABD bu haberleri yalanladı. Amerikan üslerine füzelerin isabet ettiğini ve hasar tesbit çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Pentagon, ilerleyen saatlerde bilgi verileceğini duyurdu.  İran yönetimi, ABD'ye ait bölgede 100 hedefin daha belirlendiğini, saldırı durumunda bu hedefleri de vurmakla tehdit etti.


İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada saldırılar sırasında Irak'ta 2 Amerikan üssünün hedef alındığını 80 Amerikan askerinin öldürüldüğünü idida etti.

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İran yönetimi ise, ABD'nin bu saldırıya cevap vermesi durumunda daha ağır misillemeler ile karşlık bulacağını ilan etti. İran ABD gerginliği devam ederken, Tahran'da bir yolcu uçağı düştü. Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişinin kazada can verdiği açıklandı. Sabaha karşı ise İran Nükleer Santrali'nin bulunduğu merkezde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

PENTAGON; 12 FÜZE DÜŞTÜ

Bu arada Pentagon İran’ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 08.01.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
İranABDFüzeIrak
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