İsrail'de Başbakan konuşurken sirenler çaldı



Füze saldırısı uyarısı veren savaş sirenleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu seçim konuşması yapmak için çıktığı kürsüden inmesine neden oldru.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim kampanyası sırasında uyarı sistemleri sirenlerinin alarm vererek çalması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrıldı. Netanyahu'nun konuşmasını yarıda kesen füze saldırısı uyarısının ardından Gazze'den Aşkelon ve Aşdod bölgelerine yönelik roketlerin fırlatıldığı iddia edildi. Bazı kaynaklar 5 roketin havada imha edildiğini ileri sürdü.

Roketler savunma sistemleri ile düşmeden imha edildi. Roket saldırısı sebebi ile bölgedeki uyarı sistemleri devreye girerek alarm verdi.

Bu sırada seçim kampanyası kapsamında bölgede katıldığı bir programda konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alarm sebebi ile konuşmasını yarıda keserek binayı terk etti.