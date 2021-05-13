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İsrail Gazze'ye karadan girdi| Can kaybı sayısı 100'ü gecti

Filistin'e yönelik saldırılar devam ederken İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin 27'si çocuk 103'e yükseldi

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:47
İsrail Gazze'ye karadan girdi| Can kaybı sayısı 100'ü gecti

İsrail Gazze'ye karadan girdi | Can kaybı sayısı 100'ü gecti


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin 27'si çocuk ve 11'i kadın olmak üzere 103'e yükseldiğini ve 580 kişinin yaralandığını açıkladı.


İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladığı bildirildi. Yıkılan evlerin çevresindeki binaların da bombardımandan büyük hasar gördüğü belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı ile güneydeki Rafah kentinde iki evi hedef aldı. 

Tanıklar, bombalanan evlerin tamamen yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında canlı aradıklarını, şehit çıkmasından endişe edildiğini söyledi. 

Yıkılan evlerin çevresindeki binaların da bombardımandan büyük hasar gördüğü belirtildi. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin 27'si çocuk ve 11'i kadın olmak üzere toplam 103'e yükseldiğini ve 580 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini tahliye etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İsrail'de konuşlu 120 sivil ve askeri bakanlık personelinin bugün Almanya'ya çekildiğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Kirby, "Bugün yaklaşık 120 bakanlık personeli, İsrail'den Almanya'ya geldiler. Bunlar Ramstein üssünde konuşlu bir C-17 uçağı ile uçtular. Bu personeli oradan çıkarma kararını İsrailli mevkidaşlarımızla koordinasyon içinde verdik" dedi.

Kirby, ABD'li personelin yıllık tatbikatları planlama konferansı için İsrail'de bulunduğunu ve bu hafta sonuna kadar görevlerini tamamlamaları beklendiğini ifade ederek "Ancak bu kişilerin ayrılmasını hızlandırdık" diye konuştu.

Bu personelin kısa bir süredir orada olduğuna değinen Kirby, "Dediğim gibi bunlar planlama konferansı için oradaydılar ve tedbir amaçlı olarak onları birkaç gün önceden güvenli bir şekilde Almanya'ya getirdik" ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin İsrail'de kaç askeri olduğuna yönelik bir soruya ise, ABD'nin orada üssü olmadığını ve çok az sayıda askerinin bulunduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 14.05.2021 01:02
Anahtar Kelimeler:
Filistinİsrail
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