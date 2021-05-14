İsrail ordusu, karadan Gazze'ye girdi



Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi başlayan olaylar Hamas ile İsrail arasında önce çatışmaya ardından da savaşa döndü. İsrail ordu birliklerinin 3 gündür havadan ve karadan bombaladığı ve çok sayıda evin yerle bir edildiği Gazze'de çatışmalar şiddetleniyor. Akşam saatlerinde Filistin Sağlık Bakanlığı ölenlerin sayısının 103'e ulaştığını, 500'den fazla kişinin yaralandığını duyururken, gece yarısından itibaren İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girdiği duyuruludu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hava savunma birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonun "bir süre" daha süreceğini söyleyerek, "Ancak hem savunmada hem de ataklarda büyük bir kararlılıkla, İsrail devletinde huzuru yeniden sağlama hedefimize ulaşacağız" demişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı günlerdir devam ediyor. Birçok sivil yaşam alanının vurulduğu saldırılarda şimdiye kadar 27'si çocuk, 11'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 103 Filistinli hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı.

İsrail tarafından verilen bilgilere göre, Hamas, pazartesi akşamından bu yana İsrail topraklarına bin 600'den fazla roket saldırısı düzenledi.