İsrail'de aşı için 600 bin test sonucu açıklandı | Yüzde 94 başarılı



Koronavirüsle mücadele için geliştirilen aşılar arasındaki test yarışında Pfizer, şimdiye kadar en geniş kitlesel test sonuçlarını açıkladı. Aşının etkinliği konusunda İsrail'de yapılan büyük çalışmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı.

Clalit HMO'nun 600 bin aşılı ve aşılanmamış 600 bin kişiyi test eden Pfizer aşısı üzerine yaptığı çalışma, bağımsız bir meslektaş incelemesinin ardından yayınlanan ilk çalışma oldu. Bulguları - semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 94'lük bir etkinlik de dahil olmak üzere dünya çapında umut kazanıyor ve birçok medya kuruluşu son çalışma hakkında başlıklarında haber yaptı: "Kapanışlara son vermek için çaresiz olan ülkeler için bir dönüm noktası"

Söz konusu çalışma, Clalit Sağlık Fonu tarafından geçen hafta yayınlanan ve aşının ikinci dozunu aldıktan bir hafta sonra yüzde 94'ünün semptomatik enfeksiyonu önlemede ve yüzde 92'sinin ciddi hastalıkları önlemede etkili olduğunu gösteren aynı çalışma. Çalışma Clalit Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü ve Harvard Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından desteklendi.

Araştırmacılar, 16 yaş ve üzeri yaklaşık 600 bin aşılayıcının verilerini inceledi. Aşılanan grup, dikkatli bir şekilde ayarlanmış yaklaşık 600 bin aşılanmamış kişiden oluşan bir kontrol grubuna karşı test edildi, böylece aşılanan her kişi, kendisine benzer aşılanmamış bir kişi ile ilgili olarak enfeksiyon seviyesi gibi uzun bir dizi göstergede test edildi. Ciddi hastalık, sağlık ve daha fazlasını geliştirme riski.

Çalışma New England Journal of Medicine'de yayınlandı ve dünya çapındaki birçok medya kuruluşu bu konuyu manşetlerinde bildirdi ve bunun, aşının - en azından Pfizer'ın - "gerçek dünyada etkili olduğunu gösteren ilk bağımsız çalışma" olduğunu vurguladı. "Pfizer'in klinik deneylerinin gösterdiği gibi. Alman şirketi Biontech ile birlikte.



Örneğin, raporları dünyanın birçok yerinde aynen yayınlanan dünyanın en büyük haber kaynaklarından biri olan Reuters, çalışmanın bu gece yayınlanmasını, hiç bitmeyen döngüsünü sona erdirmek için "çaresiz" olan ülkeler için önemli bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. virüsler ve kısıtlamalar. Amerikan haber ajansı AP ve New York Times da çalışma haberine manşetlerinde yer verdi.

Clalit Araştırma Enstitüsü müdürü Prof. Ran Blitzer, Reuters ile röportaj yaptı ve kendisinin ve diğer araştırmacıların çalışmanın sonuçlarına şaşırdıklarını, çünkü gerçek dünyada koşullar klinik çalışmalardaki kontrollü çalışmalardan farklı olduğunu söyledi.

Blitzer, aşının etkinliğinin 70 yaş ve üstü olanlar dahil tüm yaş gruplarında korunduğunu gösteren çalışmanın sonuçlarına da değinerek, "Aşının hemen hemen her alt grupta etkili olduğunu gösterdik, genç Ve yaşlı.



Clalit'in Netivot'taki yerleşkesinde depolar. Büyük kontrol grubu "büyük güven" sağlar

Çalışma ayrıca Pfizer'in aşısının İngiliz virüs bulaşına karşı etkili olduğunu öne sürüyor. Araştırmacılar makalelerinde, bu suşa karşı belirli bir etkililik düzeyini belirleyemeyeceklerini belirtiyorlar - ki bu daha bulaşıcı ve belki de daha şiddetli morbiditeye neden olan - ancak çalışma sırasında İsrail'de zaten baskındı 20 Aralık - 1 Şubat. Çalışma, aşının Güney Afrika'da keşfedilen suşa karşı etkili olup olmadığı sorusuna ışık tutmadı, başka çalışmalar da diğer aşılara karşı bir miktar direnç gösterdi.

İngiltere hükümetine bulaşıcı hastalıklar konusunda tavsiyelerde bulunan Peter English, "Bu, ikinci dozdan bir hafta sonra, aşının herhangi bir ciddiyet düzeyinde doğrulanmış enfeksiyonu önlemede yaklaşık% 90 etkili olduğunu doğrulayan bir başka harika haber" dedi. Araştırmanın büyük bir kontrol grubunu kullanmasına övgüde bulundu ve gözlemlerinin başka bir faktörden değil, aşıdan olduğuna dair "daha fazla güven" sağladığını söyledi.

Çalışmada ortaya çıkan diğer ilginç veriler, aşının virüse karşı ilk dozdan sonra oldukça iyi koruma sağladığını gösteriyor. Çalışmaya göre, aşının ilk dozundan sonra aşı, ciddi hastalıklara karşı yüzde 62 koruma sağladı. İlk enjeksiyondan iki ila üç hafta sonra, semptomatik enfeksiyonda yüzde 57 etkinlik teşhis edildi.



Veriler, Pfizer tarafından önerildiği gibi, ikinci dozun üç hafta sonra verilmeyeceği anlamına gelse bile, ilk dozu popülasyondaki mümkün olduğunca çok insana vermeye öncelik verme çağrılarını dünya çapında artırabilir.

Hatırlanacağı gibi, dünyadaki birçok ülke, ister lojistik güçlükler ister aşıların üreticilerden temin edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle aşılarını gerçekleştirmede önemli zorluklarla karşılaştı ve virüsün yayılmasının gölgesinde arayanlar var. mümkün olduğunca çok insan için ilk koruma için. İngiltere haftalardır böyle bir strateji izliyor.

Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Dr. Buddy Krich, "Tek dozla 100 milyon insanı iki dozla 50 milyon insanı görmektense görmeyi tercih ederim," dedi. Başka bir Amerikalı araştırmacı, Minnesota'daki Mayo Clinic'ten Dr. Gregory Poland da Bu seçeneğin değerlendirilmesi için. "Belki de burada yapılacak doğru şey, olabildiğince çok insanı korumaktır ... herkese mümkün olduğu kadar çabuk bir doz vermek. Bence bu, dikkate alınmaya değer bir strateji." O da araştırmanın beklentilerinin "çok daha iyi" olduğunu söylediği bulguları övdü. "Çok büyük bir güvenlik duygusu veriyor" dedi.