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İtalya’da tüm okullara corona tatili

Corona virüsü İtalya'da okulları tatil etti.

04 Mart 2020 Çarşamba 17:21
İtalya’da tüm okullara corona tatili

İtalya’da tüm okullara corona tatili

   Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da tüm okullar Mart ayının ortasına kadar tatil edildi.Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsünün önüne bir türlü geçilemiyor. Dünya genelinde 3 bin 200’ü aşkın kişinin ölümüne yol açan virüs, Çin dışında en çok İran ve İtalya’yı etkiledi.

   İran’da son yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 92’ye ulaşırken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yardımcısında da testlerin pozitif çıktığı öğrenildi. Virüs bugün Irak’ta ilk kez can aldı, Polonya’da ise ilk vaka ortaya çıktı.

   Bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa’da virüsün en çok ölüme yol açtığı İtalya’da flaş bir gelişme yaşandı. Ölü sayısının 79’a ulaştığı ülkede hükümet, üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.Reuters’ın ANSA’dan aktardığı habere göre okulların en az Mart ayının ortasına kadar kapalı kalması bekleniyor.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsüItalyaOkullarTatil
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