

Kabil'de en uzun gece | Bombalar peş peşe patlıyor



Terör örgütü İŞİD, Afganistan'ın başkenti Kabil'i adeta kan gölüne çevirdi. Teröristler Kabil Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ilk saldırıda 12'si Amerikan deniz piyadesi olmak üzere 60'tan fazla kişi can verdi. Bölgeden gelen son bilgilere göre en az 150 yaralı şehirde açık olan hastanelere kaldırıldı.

İlk iki patlamanın ardından şehrin değişik yerlerinde meydana gelen 4 ayrı patlamada can kayıpları hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kabil’de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik.



Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında. Gerginlik had safhada. — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) August 26, 2021

Halen Kabil'de bulunan Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy, ölü sayısının artmasından endişe edildiği haberini verdi.

ABD'NİN TAVRI NE OLACAK?

Kabil’deki saldırıyı Daesh üslendi.

Centcom K. Gen McKenzie:

- Havalimanında güvenlik koridoru oluşturmak için Taliban ile temas halindeyiz.

- ABD birliklerine yönelik daha önceki saldırı girişimlerini Taliban engelledi.

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Daesh bahane Taliban’la Müttefikfiklik şahane. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 26, 2021

Daha önce Irak'tan çekilen, terör örgütü İŞİD bahanesiyle önce Irak'a sonra Suriye'ye çöreklenen ABD yönetiminin bombalı saldırıların ardından çekilme takvimi diplomatik çevrelerde merak konusu oldu.

PENTAGON'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

MSB'nin hemen ardından Pentagon tarafından da peş peşe açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN ABD ASKERİ SAYISI YÜKSELDİ

ABD basını, bombalı saldırılarda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

ABD’li yetkililer, hayatını kaybedenlerin 11’inin deniz piyadesi, 1'inin donanma doktoru olduğunu aktardı. Pentagon da patlamalarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiğini doğrularken, 15 askerin yaralandığını belirtti.

Pentagon ayrıca Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.