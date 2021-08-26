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Kabil'de en uzun gece | Bombalar peş peşe patlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk vatandaşlarının geri dönüş için hazırlıklarını tamamladığı Afganistan'da son iki saatte 6 bombalı saldırı düzenlendi

26 Ağustos 2021 Perşembe 23:01
Kabil'de en uzun gece | Bombalar peş peşe patlıyor


Kabil'de en uzun gece | Bombalar peş peşe patlıyor


Terör örgütü İŞİD, Afganistan'ın başkenti Kabil'i adeta kan gölüne çevirdi. Teröristler Kabil Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ilk saldırıda 12'si Amerikan deniz piyadesi olmak üzere 60'tan fazla kişi can verdi. Bölgeden gelen son bilgilere göre en az 150 yaralı şehirde açık olan hastanelere kaldırıldı. 
İlk iki patlamanın ardından şehrin değişik yerlerinde meydana gelen 4 ayrı patlamada can kayıpları hakkında henüz bilgi verilmedi.

Halen Kabil'de bulunan Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy, ölü sayısının artmasından endişe edildiği haberini verdi. 

ABD'NİN TAVRI NE OLACAK?

Daha önce Irak'tan çekilen, terör örgütü İŞİD bahanesiyle önce Irak'a sonra Suriye'ye çöreklenen ABD yönetiminin bombalı saldırıların ardından çekilme takvimi diplomatik çevrelerde merak konusu oldu.

PENTAGON'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

MSB'nin hemen ardından Pentagon tarafından da peş peşe açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN ABD ASKERİ SAYISI YÜKSELDİ

ABD basını, bombalı saldırılarda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

ABD’li yetkililer, hayatını kaybedenlerin 11’inin deniz piyadesi, 1'inin donanma doktoru olduğunu aktardı. Pentagon da patlamalarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiğini doğrularken, 15 askerin yaralandığını belirtti. 

Pentagon ayrıca Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Son Güncelleme: 26.08.2021 23:29
Anahtar Kelimeler:
AfganistanKabilTSKPatlama
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