Kabil'de Ukrayna uçağı çalındı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çatışmaların ve insani krizin hüküm sürdüğü Kabil Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait yolcu uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.. Uçağın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Kabil'e gönderilen tahliye uçağının kaçırıldığı haberini yalanladı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Ukraynalıları tahliye etmek için Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Yenin, "Uçağımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı, uçak resmen bizden çalındı. Ukraynalıları tahliye etmek yerine uçak İran'a gitti. Sonraki 3 tahliye girişimimiz de başarılı olamadı çünkü vatandaşlarımız havaalanına giremedi" dedi.

Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

