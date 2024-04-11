Kaçak Türk vatandaşları için AB'den önemli karar

Avrupa Birliği sınırlarını kaçak yollarla geçerek Almanya başta olmak üzere gelir düzeyi ülkelere ulaşmayı başaran kaçak göçmenlerin sınır dışına çıkarılması konusunda yeni yasa onaylandı.AB ülkeleri için bağlayıcı olan yeni yasa ile yeni süreçte kaçakların sınırdışı süreci daha da hızlanırken, sığınma alamayanların izole edilerek geldikleri son ülkeye gönderilmeden önce nerelerde tutulacağı konusunda da anlaşma sağlandı. Sözcü Gazetesi'nden Ali Gülen imzasıyla yayınlanan haberde yeni yasanın detaylarına yer verildi.

AB kaçak göçmenlere karşı 900 sayfalık yasayı onayladı. Başta Türkler olmak üzere, AB’ye kaçak yolla girenlerin çoğu 18 hafta gözaltında tutulacak, AB dış sınırlarında 30 bin kişilik kamplarda kalacak. İşte önemli kararlar...



Avrupa Parlamentosu, yasal olarak iltica hakkı olmayanlara karşı sertleşen önlemleri onayladı. Karar, yakında konsey tarafından da onaylanıp yayınlanınca yürürlüğe girecek. Yasanın bir kısmının uygulanması hemen başlayacak, bir kısmı ise 2026’yı bulacak.

AB’ye geçen yıl 1,1 milyon iltica başvurusu gelirken, bunların üçte biri Almanya’ya olmuştu. Yine bunların üçte biri de Türk ya da Türk kökenlilerden gelmişti.

TÜRKLER, FASLILAR VE TUNUSLULAR

İşte bunun önüne geçmek isteyen ve gerçekten iltica hakkı olanlarla ekonomik ilticacıları ayırmak isteyen AB, önlemleri sıklaştırdı. 900 sayfalık yasada önemli noktalar var.

AB’ye ilticaları kabul edilme şansı yüzde 20’den az olan kaçak göçmenler AB’nin dış sınırlarında tutulacak. Suriyeli, Afgan ya da savaş bölgelerinden kaçanlar öncelikli olacak ve kaçakların iltica süreçleri orada sonlandırılacak. Yüzde 90’ı geri gönderilecek. Sahte pasaportu olanlar ya da pasaportlarını imha edenlere de benzer prosedür uygulanacak.

İLK ÜLKE SORUMLU OLACAK

Kaçak ya da ilticacının ilk girdiği AB üyesi ülke bundan sorumlu olmaya devam edecek. Göçmenlerin bir kısmı, eğer iltica hakları varsa oralara dağıtılacak. Göçmenleri almayan ülkeler, göçmen başına 20 bin Euro para ödeyecek.

BİRDEN FAZLA KİMLİK YOK

AB’ye gelenler, bir şekilde ülkelerinden, daha önce kaldığı Türkiye gibi ülkelerden, sonra da AB’deki çeşitli ülkelerden "kimlik, iltica kimliği, göçmen kartı“ gibi belgeler toplamış oluyordu. Bunlarla sosyal yardım dolandırıcılıkları yapılıyordu. Artık bu durum sonlandırılıyor. Kişilerin biyometrik parmak izleri ve fotoğrafları tüm AB’yi kapsayan EuroDac veri tabanında olacak. Her ülke yetkilisi bunları görebilecek.

DAHA HIZLI SINIR DIŞI



İlticası reddedilenler ya da iltica sürecinde suça karışanlar daha hızlı sınır dışı edilecek. Şu anda sadece Almanya’da sınır dışı edilmeyi bekleyen 150 bine yakın kaçak var ve bunların üçte birine yakını da Türk. Önemüzdeki yasama yılında, sınırdışı edilmelerdeki yüzde 22’lik oranın, yüzde 50’leri aşması bekleniyor.

SINIR KAMPLARI KURULACAK

Daha önce Almanya’da ve bazı ülkelerde gündeme gelen, AB dış sınırlarında "göçmen kampları kurulması“ fikri de benimsendi. İlk aşamada 30 bin kişilik kamp oluşturulacak. Gözaltı süreleri 18 haftaya çıkacak. Kitlesel akın halinde göçmenlerin en az yüzde 50’sinin sınır kontrollerinden geçirilmesi hedefleniyor.

SINIR KONTROLLERİ ARTIYOR

Yasanın hedefi, AB’ye kimin gireceğine artık insan tacirlerinin değil, yetkililerin karar vermesi. Buna göre sınır kontrolleri artarak devam edecek. AB üyesi ülke vatandaşlarının temel isteği de "iltica hakkı olanların alınması, hakkı olmayanları ise belirlenip alınmaması" yönünde.

