Kaçın Türkler geliyor | Ermeniler mevzileri bırakıp böyle kaçtı



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri İHA'larına yansıyan görüntüde, bebek katili Ermeni askerlerinin, karşılarında kahraman Azerbaycan askerlerini görünce kaçma anları izleyenleri hayrete düşürdü.

Azerbaycan Türk Ordusu'nun neferlerini, ansızın karşısında gören Ermeni askerleri şaşkınlık içinde mevzilerinden çıkarak kaçmaya başlarken bazılarının, kendinlerini bekleyen kamyona bile binmeden tepeleri aşarak koştuğu izlendi.

30 yıldır saklandıkları siperlerden ağır silahlarla Türk köylerini, şehirlerini topçu ve füze atışlarıyla vuran, sivilleri öldürmekten çekinmeyen savaş suçlusu Ermeni askerlerinin yüz yüze çatışmak yerine 'Sıvışma' görüntüleri cephe hattında yaşanan moral çöküntüsünü de gözler önüne serdi.

Önceki gün Ermeni ordusu içinde yaşanan kavgaları gözler önüne seren görüntünün ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği yeni İHA filmi sosyal medyada en çok paylaşılar arasına girdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri resmi youtube sayfasında yer alan görüntülerin nerede çekildiği henüz açıklanmadı.