Kar Arap ülkelerini vurdu | Ürdün'de kar tatili





Türkiye yoğun kar yağışının getirdiği sorunları aşmaya çalışırken, Ürdün tarihinde ilk kez okul ve iş yerlerinde kar tatiline gidildi. Ülke'nin kuzey bölgelerinde saatlerce yağan kar ve sulu sepen hayatı adeta felç etti. Son 10 yıldır kış yağmurlarının görüldüğü Mekke'de yeni tedbirler alınıyor. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kar ve yağmur sularının neden olduğu taşkınlar Arap şehirlerindeki yetersiz alt yapı yüzünden sık sık can kayıplarına da neden oluyor.

ÜRDÜN TARİHİNDE İLK KEZ KAR TATİLİ

Bu arada’da sadece iki saat etkili olan sulu kar yağışı şehrin tamamında etkili oldu. Şehir genelinde tüm iş yerleri kapanırken, okul ve kamu çalışanları için tatil ilan edildi. Ulaşımın büyük ölcüde aksadığı Amman'da resmi kurumların tatil edilmesinin ardından uzun kuyruklar oluştu. İki gün süreyle ilan edilen tatilin ardından şehirlerarası yolculukların da aksadığı bilgisi yer alıyor. Çöl şartlarına alışık deve sürülerinin kar altında görüntülerini yayınlayan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getiriyor.

Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Lübnan'ı etkileyen kar ve yağmur Arap coğrafyasında sık sık can kayıplarına neden oluyor.