Kar Arap ülkelerini vurdu | Ürdün'de kar tatili
Türkiye yoğun kar yağışının getirdiği sorunları aşmaya çalışırken, Ürdün tarihinde ilk kez okul ve iş yerlerinde kar tatiline gidildi. Ülke'nin kuzey bölgelerinde saatlerce yağan kar ve sulu sepen hayatı adeta felç etti. Son 10 yıldır kış yağmurlarının görüldüğü Mekke'de yeni tedbirler alınıyor. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kar ve yağmur sularının neden olduğu taşkınlar Arap şehirlerindeki yetersiz alt yapı yüzünden sık sık can kayıplarına da neden oluyor.
ÜRDÜN TARİHİNDE İLK KEZ KAR TATİLİ
Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Lübnan'ı etkileyen kar ve yağmur Arap coğrafyasında sık sık can kayıplarına neden oluyor.